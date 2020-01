Duisburg. Der Trainer des Duisburger Bezirksligisten wird wohl auch in der kommenden Saison das Sagen haben. Es gibt Lob vom Sportlichen Leiter.

Sauer: Zeichen stehen bei Buchholz auf Verlängerung

Maik Sauer, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Viktoria Buchholz, weilt derzeit noch im Urlaub. Während seine Schützlinge bereits unter der Leitung von Co-Trainer Mark Schulz wieder am Ball sind, lässt Sauer im fernen Kambodscha die Seele baumeln. Dabei wird der Übungsleiter auch Kräfte für die Rückserie in der Bezirksliga sammeln und für die kommende Saison, die Maik Sauer höchstwahrscheinlich ebenfalls an der Seitenlinie der Buchholzer tätig sein wird.

Bereits vor Weihnachten signalisierte der Coach seinerseits, dass er gerne über den Sommer hinaus die Geschicke der Viktoria leiten würde. Nun gab es von Vereinsseite grünes Licht für die mögliche Vertragsverlängerung. „Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Wir sind sehr oft einer Meinung. Maik lebt die Philosophie unseres Vereins“, weiß Michael Roß, Sportlicher Leiter der Buchholzer. Der ehemalige Trainer betont: „Die Zeichen stehen ganz klar auf Vertragsverlängerung.“

Gut aus den Startlöchern kommen

Neben Trainer Sauer soll auch Co-Trainer Mark Schulz weiter an der Sternstraße tätig sein. In welcher Liga dies sein wird, steht noch in den Sternen. Die Viktoria überwinterte auf Platz drei und hat den Tabellenführer Mülheimer FC 97, der sechs Punkte mehr auf dem Konto hat, fest im Blick. „Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Aber natürlich willst du als Fußballmannschaft immer das Maximalziel erreichen. Erst einmal müssen wir gut aus den Startlöchern kommen“, erklärt Roß.

Ungewöhnlicherweise hat sich beim Personal zwischen den Jahren nichts verändert. „Dazu gibt es keinen Anlass, denn der Kader ist gut genug. Finanziell gesehen wagen wir keine Abenteuer“, gibt Roß an. Auf die vergangene Hinserie blickt er mit gemischten Gefühlen zurück: „Da war wirklich alles dabei. Wir haben sehr gute, aber auch schwache Spiele gemacht. Wir sind super gestartet und dann leider nach der ersten Niederlage etwas eingebrochen. Dennoch sind wir zufrieden.“