Die Oberliga-Handballer des VfB Homberg müssen den zweiten langfristigen Ausfall eines Leistungsträgers verkraften. Nach Jan Roschig (Achillessehnenriss) wird auch Robin Werner den Gelb-Schwarzen bis zum Saisonende fehlen.

Hombergs bislang bester Torschütze verletzte sich am vergangenen Sonntag bei der Heimniederlage gegen die SG Langenfeld II an der Schulter und musste ins Krankenhaus. Nach weiteren Untersuchungen bekam der 20-jährige Rückraumspieler nun die Diagnose. „In seiner Schulter ist so ziemlich alles kaputt, was kaputtgehen kann“, zeigte sich VfB-Trainer Sascha Thomas geschockt. Werner wird in zwei Wochen operiert. Seine einfachen Tore werden den Hombergern fehlen. Denn die Alternativen auf der halblinken Positionen – Mohammed Abo Shokor, Fabio Hochkeppel und Joshua Rippelmeier – benötigen in ihrer ersten Oberliga-Saison noch Eingewöhnungszeit. Damit lastet noch mehr Last auf den Schultern der Routiniers Andreas Wink und Tobias Reich.

Bis zum Jahreswechsel trifft der gut gestartete VfB mit dem TV Oppum (30. November), der Unitas Haan (7. Dezember) und dem TSV Aufderhöhe (14. Dezember) noch auf drei direkte Konkurrenten. (kök)