Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg steigt am Sonntag in die Wintervorbereitung ein. Matthias Rahn ist ein heißer Kandidat als Neuzugang.

Rahn erfüllt das Anforderungsprofil des MSV Duisburg

Am Samstag genießen die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg ihren zusätzlichen Urlaubstag. Den hatte ihnen Trainer Torsten Lieberknecht gewährt, weil sie zum Rückrundenauftakt am 21. Dezember in Großaspach nicht verloren hatten. Am Sonntag geht’s dann aber an der Westender Straße wieder los. Der Coach bittet zum Laktattest.

Am Montag steht in Meiderich um 10 Uhr noch eine lockere Einheit auf dem Programm, ehe sich die Mannschaft auf den Weg zum Düsseldorfer Flughafen macht. Um 14.25 Uhr geht es dann mit Laudamotion in die Sonne nach Portugal. Die Zebras beziehen ihr Trainingslager an der Algarve. Bis zum 14. Januar bereitet sich die Mannschaft in der Nähe von Almancil auf die Restrückrunde vor. Der MSV ist dort mittlerweile Stammgast: Zum vierten Mal in Folge wohnt das Team im Ria Park Hotel.

Einen zusätzlichen Platz im Flieger hat der MSV vorsorglich reserviert. Nachdem der Verein am Donnerstag vermeldet hatte, dass Innenverteidiger Sebastian Neumann verletzungsbedingt seine Laufbahn beenden muss, soll nun schnell Ersatz für den 28-Jährigen her. „Natürlich wäre es schön, wenn wir diese Personalie bis zur Abreise klären könnten“, sagt Sportdirektor Ivica Grlic.

Rahn mit 77 Drittligaspielen

Der 44-Jährige lässt sich dabei wie gewohnt nicht in die Karten schauen, und den Namen, der seit Donnerstag die Runde macht, will Grlic auch nicht kommentieren. Dem Vernehmen nach steht der MSV vor der Verpflichtung von Matthias Rahn. Es wäre schon ein großer Zufall: Rahn hat am Donnerstagabend seinen Vertrag beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte aufgelöst.

Rahn passt in das Duisburger Anforderungsprofil, das Grlic so umschreibt: Der gesuchte Innenverteidiger soll zweikampfstark sein und die 3. Liga kennen. Der 29-Jährige bestritt 146 Pflichtspiele für die Sportfreunde Lotte, in seiner Vita stehen 77 Drittligapartien. In dieser Saison kam er in acht Regionalliga-Spielen zum Einsatz. Die Vertragsauflösung in Lotte hat auch finanzielle Gründe. Den Drittliga-Absteiger plagen Sorgen, das eingesparte Gehalt soll zur Entspannung der Situation beitragen.

Talent Hettwer im Trainingslager dabei

Mit Julian Hettwer reist auch in diesem Jahr wieder ein Nachwuchsspieler mit nach Portugal. Der 16-Jährige spielt für die U 17 der Zebras in der Niederrheinliga. U-19-Spieler Darius Ghindovean musste die Reise nach Portugal hingegen absagen. Der Rumäne, der im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, hatte sich vor Weihnachten eine Schulterverletzung zugezogen.

Schon in den letzten Jahren konnten MSV-Talente im Trainingslager Profiluft schnuppern. Es waren Gastspiele, die sich am Ende auszahlten. Mit Mittelfeldspieler Lukas Daschner, und den Abwehrspielern Migel-Max Schmeling und Vincent Gembalies gehören mittlerweile drei ehemalige „Praktikanten“ fest dem Profikader des Tabellenführers an.

Schon am 25. Januar steht in der Liga mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 die erste Aufgabe an. Torsten Lieberknecht will in der Vorbereitungszeit athletische und taktische Dinge abarbeiten: „Konditionsarbeit ist das eine, das andere, dass wir das, was wir als Spielidee haben, in Kleinigkeiten festigen und dazu eine gewisse System-Variabilität intensivieren.“