Prestigeduell mit viel Tradition: Walsum gegen Cronenberg

Duisburg. Der deutsche Rollhockey-Rekordmeister aus dem Duisburger Norden muss in Wuppertal ran. Bei den Frauen steigt im Anschluss das gleiche Duell.

Die erfolgreichste deutsche Rollhockey-Mannschaft der vergangenen zehn Jahre? Die ERG Iserlohn mit vier Meistertiteln. Der amtierende Champion in der Männer-Bundesliga? Germania Herringen. Bei einem Blick in die weitere Historie dieser Sportart führen jedoch zwei ganz andere Klubs das Tableau der Triumphe an: Der RSC Cronenberg bringt es auf 13 Deutsche Meisterschaften, die RESG Walsum gar auf deren 16. So ist es immer noch das traditionsreichste Prestigeduell der Bundesliga, zu dem sich diese beiden Teams am Samstag um 15.30 Uhr in Wuppertal treffen.