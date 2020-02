In den Testspielen während des Trainingslagers in Südafrika traf Pia Maertens (3. von links) sechsmal.

Duisburg. Die Duisburgerin Pia Maetens hat während des Trainingslagers des Nationalteams an vier von fünf Testspielen teilgenommen und sechsmal getroffen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pia Maertens trifft erneut gegen Südafrika

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis hat die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen das Trainingslager in Südafrika beendet. Im dritten Spiel gegen die Gastgeberinnen gab es einen 4:0 (1:0)-Sieg. Zuvor hatte die DHB-Auswahl mit 4:0 und 8:1 gegen Südafrika sowie mit 4:0 und 4:1 gegen Vizeweltmeister Irland gewonnen. Und auch am Dienstagmorgen trug sich die Duisburgerin Pia Maertens in die Torschützenliste ein – nach ihren Doppelpacks gegen Irland und im ersten Südafrika-Spiel traf sie wie schon beim 8:1 diesmal „einfach“. Sie markierte den 4:1-Endstand (49.) nach einer Strafecke. Pech hatte sie in der 23. Minute, als sie den Ball per Stecher nur um Haaresbreite verfehlte.

„Vor dem Führungstreffer kurz vor der Pause haben wir uns etwas schwergetan. Südafrika hat es aber auch besser gemacht als in den letzten beiden Spielen“, sagte Bundestrainer Xavier Reckinger. „Es ist gut, dass wir in der zweiten Halbzeit dann unsere Ecken genutzt haben. Generell haben wir hier viele Eckentore geschossen, müssen aber bei der Effektivität unserer Chancen aus dem Spiel heraus noch zulegen. Wir müssen realistisch sein – die Ergebnisse hier waren gut, aber die Gegner auch noch nicht ganz an ihrer Leistungsgrenze. Jetzt haben wir mal etwas Ruhe und dann geht es in zwölf Tagen in Spanien schon weiter.“