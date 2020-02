Paukenschlag des MSV Duisburg gegen Bayer Leverkusen

Die A-Junioren-Fußballer des MSV Duisburg sind mit einem Paukenschlag aus der Winterpause gekommen. Das Team von Engin Vural gewann sein Bundesliga-Heimspiel gegen den Titelaspiranten Bayer Leverkusen mit 3:1 (1:1) und verschaffte sich dadurch überraschend Luft im Abstiegskampf.

„Leverkusen war der erwartet spielstarke Gegner. Aber meine Mannschaft ist über weite Strecken mutig aufgetreten und hat sich den Sieg verdient“, zeigte sich Vural zufrieden. Cihan Ulosoy sorgte nach einer Ecke für die Meidericher Führung (7.), die Cem Türkmen jedoch zügig egalisieren konnte (11.). Danach hatte Bayer mehr vom Spiel, biss sich an der MSV-Defensive aber die Zähne aus. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt und konnten immer wieder für Entlastung sorgen“, so Vural. Zum Matchwinner avancierte Darius Ghindovean. Der Rumäne traf per Handelfmeter zum 2:1 (70.) und bereitete in Überzahl – Bayers Marco Wolf foulte und ermeckerte sich dann Gelb-Rot (78.) – das 3:1 durch Marcello Romano (81.) mustergültig vor.

In der A-Junioren-Niederrheinliga sorgte der FSV Duisburg ebenfalls für eine faustdicke Überraschung. Der Abstiegskandidat setzte sich beim bisherigen Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt mit 2:1 (0:1) durch. „Die Jungs haben die Vorgaben hervorragend umgesetzt und völlig verdient gewonnen“, befand Co-Trainer Said Belhadj. Kurz nach der Klosterhardter Führung (14.) vergab Melvin Ridder einen Handelfmeter (19.). Für die Wende zugunsten der Gäste, die ab der 36. Minute in Überzahl agierten, sorgten Mahmut Karaca (63.) und Taiyo Khan (79.).

Doppelpack gegen RWE: Berkan Can Bartu (rechts) war mit zwei Toren am überraschenden Homberger Punktgewinn beteiligt. Foto: Thorsten Tillmann

Der VfB Homberg schlug dem Spitzenreiter ein Schnippchen. „Das ist ein goldener Bonuspunkt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, meinte Trainer Michael von Zabiensky nach dem 3:3 (1:1) bei Rot-Weiß Essen. Berkan Can Bartu brachte die Gäste in Führung (17.). RWE drehte die Partie zum 1:3. In der Schlussphase sicherten Karim Moustafa (84.) und erneut Bartu (90.) dem VfB den unverhofften Punktgewinn.

Die B-Junioren des MSV Duisburg haben ihre Chance auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga gewahrt. Im Topspiel der Nieder­rheinliga gewannen die Schützlinge von Marc auf dem Kamp bei Tabellenführer Rot-Weiß Essen mit 3:2 (3:1) und verkürzten den Abstand damit auf drei Punkte. „Die Jungs haben dem Druck standgehalten“, freute sich auf dem Kamp. Nach Essens Führung (11.) brachten Alexander Santner (24.), Felix Gehrmann (29.) und Julian Hettwer (40.) den MSV mit 3:1 in Front. Kurz nach der Pause stellte RWE den Anschluss her. „Danach haben wir nur noch eine Chance zugelassen“, so auf dem Kamp: „Wir haben verdient gewonnen.“

Der Nachwuchs von Hamborn 07 musste derweil eine bittere Pille schlucken. Die Löwen unterlagen beim bislang sieglosen Schlusslicht SC Kapellen-Erft mit 0:2 (0:1). „Die Niederlage geht leider in Ordnung“, sagte Trainer Göksan Arslan: „Kapellen hat die reifere Spielanlage an den Tag gelegt.“ Die Löwen gerieten Mitte der ersten Hälfte in Rückstand und kassierten kurz nach Wiederanpfiff das 0:2.

In der C-Junioren-Niederrheinliga entschied Hamborn 07 das Verfolger-Duell gegen den FC Kray mit 2:1 (1:1) für sich. „Das war ein unheimlich intensives Spiel, in dem beide Mannschaften viele Chancen ausgelassen haben“, meinte Trainer Andreas Wallenhorst: „Ein Unentschieden wäre vielleicht gerechter gewesen.“ Farhan Ghaznawi (10.) und Emre Ünal (44.) trafen für die Hamborner, die nun erster Verfolger von Spitzenreiter Schonnebeck sind.