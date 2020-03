Pascal Wolfhagen feiert sein Comeback für die HSG Ve/Ru/Ka

Pascal Wolfhagen hat der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen gefehlt. Und zwar so richtig. Dass sich der Kreisläufer vor knapp drei Monate einen Haarriss in der Kniescheibe zuzog, konnte der Handball-Verbandsligist nicht im Ansatz kompensieren. Am Samstag (19.30 Uhr, AEG) feiert der 23-Jährige im Heimspiel gegen die Turnerschaft St. Tönis sein Comeback.

Schwer bespielbarer Gegner

„Es ist schön, dass er wieder dabei ist und zumindest für einen kurzen Einsatz in Frage kommt“, weiß Interimstrainer Nico Biermann, was er an seinem früheren Mitspieler hat. Den Gegner, der sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen aus dem Abstiegskampf verabschiedete, stuft Biermann als „schwer zu bespielen“ ein. In der Abwehr geht der von Zoran Cutura trainierte Tabellensechste mitunter unorthodox zu Werke, um die Abläufe zu stören. Dreh- und Angelpunkt ist der drittligaerfahrene Kai Wingert. „Ihn müssen wir unbedingt in den Griff bekommen“, hofft Biermann, dass seine Mannschaft nach drei Wochen Pause, bedingt durch Karneval und den Ausfall des Königshof-Spiels, wieder zum Rhythmus findet.

Im Vierkampf um den zweiten Platz wollen sich die Rumelner, die das Hinspiel mit 32:24 für sich entscheiden konnten, keine Blöße geben und ihre starke Heimbilanz weiter ausbauen. Bislang konnte nur der Spitzenreiter TV Geistenbeck in Rumeln gewinnen. Abgesehen von Fabian Schwartz (Ellenbogen) kann Ve/Ru/Ka aus dem Vollen schöpfen.