Pascal Schmitt verlässt den SV Duissern

Duisburg Der Stürmer kehrte erst im Sommer aus Buchholz zurück. Nun wechselt er zur DJK Lösort Meiderich in die Parallelgruppe der Kreisliga A.

Angreifer Pascal Schmitt verlässt den A-Kreisligisten SV Duissern. Der 26-Jährige, der erst im vergangenen Sommer von Bezirksligist Viktoria Buchholz zum SV zurückkehrte, schließt sich der DJK Lösort Meiderich aus der Kreisliga A-Parallelgruppe an.

Schmitt sorgte in der Saison 2018/2019 mit 39 Toren und 13 Vorlagen in der Kreisliga B im Duisserner Dress für Aufsehen und kam auch in Buchholz auf zehn Tore in 21 Einsätzen. Nach seiner Rückkehr nach Duissern brachte es der Stürmer auf sechs Einsätze und will nun seine Torgefährlichkeit in Meiderich unter Beweis stellen.