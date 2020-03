Das Bundesleistungszentrum in Duisburg? Geschlossen! Das Vereinsgelände des WSV Niederrhein? Geschlossen! „Das ist für einen Kaderathleten eine eher bescheidene Situation“, sagt Katharina Bauernschmidt, Duisburgs Sportlerin des Jahres. Die Kanutin bereitet sich auf die Paralympischen Spiele in Tokio vor – so gut es eben angesichts der Coronakrise geht. „Wir müssen trotz dieser Krise auf unserer Erde positiv bleiben und hoffen, dass es schnell vorbei geht“, sagt sie und betont, dass die aktuellen Maßnahmen richtig und wichtig seien. „Wir müssen die Ratschläge der Regierung so gut wie möglich befolgen.“

Wie das Leben aller hat sich auch Katharina Bauernschmidts Alltag massiv verändert. Es lief sehr gut für sie, sie freute sich auf die Reise nach Tokio, vorher auf die Para-Kanu-WM im „eigenen Wohnzimmer“, auf der Regattabahn in Wedau. Die WM ist nun offiziell erst einmal verschoben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor dem geplanten paralympischen Termin nachgeholt werden kann, wohl eher theoretischer Natur. „Das IPC (das Internationale Paralympische Komitee, d. Red.) hat erklärt, dass die Spiele in jedem Fall stattfinden würden“, berichtet Bauernschmidt – nur eben mit der Einschränkung, dass der Termin nicht unbedingt gesichert ist. Auch das behindert das Training. Ein olympischer Athlet muss auf den Punkt fit sein. Ein unsicherer Termin erschwert die Vorbereitung.

Kein Trainingslager möglich

Aktuell kann Bauernschmidt ohnehin nicht auf dem Wasser trainieren. „Zum Glück ist meine Trainerin Birgit Plank auch meine medizinische Therapeutin, sodass ich bei ihr im Kraftraum trainieren kann. Das ist wichtig, um fit zu bleiben“, sagt Bauernschmidt. Nun wurde auch die WM in Duisburg abgesagt; an das geplante Trainingslager und weitere vorbereitende Maßnahmen ist derzeit nicht zu denken. „Die Heimtrainer sind ungeheuer wichtig. Man darf aber nicht vergessen, dass sie ehrenamtlich arbeiten. Sie können die Arbeit eines Bundestrainers nicht ersetzen, weil sie nun einmal auch ihre eigenen Verpflichtungen haben“, so Bauernschmidt. Nun hofft sie darauf, dass es in Nordrhein-Westfalen eine Ausnahmegenehmigung für Kaderathleten geben könnte – wie sie offenbar schon in Hamburg existiert. Dann könnten sie auf dem Wasser trainieren. „Ich brauche natürlich Hilfe beim Ein- und Aussteigen“, sagt sie. Die gewähren ihr ihre Trainer beim WSV, Volker Briel und Birgit Plank. „Wenn das möglich sein sollte, sind wir füreinander verantwortlich, wenn es darum geht, uns so gut wie möglich zu schützen.“

Es bliebe beim Va’a

Sollte es bei der Komplett-Absage der Para-WM in Duisburg bleiben, sie also auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können, hat sie ihr Tokio-Ticket bereits vorzeitig in der Tasche. „Es wäre noch ein Leistungsnachweis nötig gewesen. Sollte der nicht möglich sein, wird die WM des vergangenen Jahres dafür herangezogen“, so Bauernschmidt. Und dann wäre alles klar. Was aber nicht mehr gelänge, wäre, sich neben dem Va’a (einem Auslegerboot) auch im Kajak zu qualifizieren. „Ich war zwar bei der WM auch im Kajak am Start, aber da bin ich noch ein ziemlicher Frischling.“ Anders im Va’a: In der Schadensklasse VL2 (für niedrige Querschnitte) gehört sie in der paralympischen Sprintdistanz über 200 Meter zu den Besten.

Bleibt die Frage, wann nun wirklich die Olympischen wie Paralympischen Spiele stattfinden können. Die Veranstalter in Tokio würden gerne den geplanten Termin halten. „Wir wurden auch schon gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, ohne Zuschauer zu starten“, erklärt Bauernschmidt. Als Zuschauer nur akkreditierte Journalisten und Trainer? Das würde das Flair wohl zerstören. Und Olympia – ob para oder nicht para – lebt für die Athleten, die jahrelang darauf hinarbeiten, nun einmal auch vom Flair. Die „Normalität“ dieses sportlichen Höhepunkts scheint derzeit sehr weit entfernt zu sein. Duisburgs Sportlerin des Jahres arbeitet so gut es geht daran, ihn zu erleben – wann auch immer das möglich sein wird.

>>Olympia-Absage? Ein Rattenschwanz!

Olympia zum geplanten Zeitpunkt oder nicht? Mit dieser Frage müssen sich auch die paralympischen Athleten auseinandersetzen – gerade nachdem der Fechter Max Hartung, der Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland ist, für sich ausgeschlossen, zum geplanten Zeitpunkt an den Olympischen Spielen teilzunehmen. „Das ist derzeit ein großes Thema. Wir sollten uns auch schon dazu äußern“, berichtet Katharina Bauernschmidt. „Die Antwort darauf ist ganz schwierig“, sagt die Athletin des WSV Niederrhein. Am Montagnachmittag forderte der Deutscher Behindertensportverband nun offiziell die Verschiebung der Paralympics.

„Im Parasport sind wir alle Einzelkämpfer. Es gibt ja nur ganz wenige Teamsportarten. Das Problem ist, dass wir uns schon sehr lange darauf vorbereiten und Familie und Freunde dafür zurückstecken müssen. Und das machen wir schon seit zwei Jahren.“ Bauernschmidt betont, dass es paralympische Sportler noch deutlich schwieriger haben als olympische Sportler: „Wir sind nicht bei der Bundeswehr oder der Polizei angestellt und werden für den Sport freigestellt. Es ist nicht gesagt, dass unsere Sponsoren einfach ein halbes oder ein ganzes Jahr weitermachen, wenn die Spiele erst 2021 stattfinden können. Das alles zieht einen Rattenschwanz nach sich.“