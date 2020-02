Der Umbruch in der „Nach-Kenston-Zeit“ geht weiter. „Die Basis ist geschaffen. Wir übergeben ein schuldenfreies Konstrukt. Und auch die Eissporthalle ist nun wieder in einem guten Zustand“, sagte Ralf Pape – im Zuge seiner Erklärung, dass er die Verantwortung für die erste Mannschaft des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg nach einem Übergangsjahr nun wieder abgibt. „Mit meiner Zusage bei der letztjährigen Pressekonferenz hatten wir uns als Ziel gesetzt, die drohende Schließung der Eishalle, verbunden mit dem Aus unserer Füchse, zu verhindern“, ließ Pape zuvor via Mitteilung verlauten.

„Zusätzlich wollten wir den Lizenz- und Liga-Erhalt realisieren und die operativen Geschäftsabläufe in allen Bereichen stabilisieren. Trotz mangelhafter Startvoraussetzungen ist uns dies, aus unserer Sicht, in recht kurzer Zeit mit dem Erreichen der Pre-Play-offs durchaus gelungen, so dass wir mit Abschluss der Saison und unseren erreichten Zielen einen schuldenfreien Spielbetrieb mit gutem Gewissen wieder an den EVD e.V. übergeben können und uns zum Saisonabschluss zurückziehen.

Ralf Pape: „Der VIP-Raum ist voll“

Wie Pape erklärte, „bezieht sich das auf die erste Mannschaft“. Dass seine Gesellschaft weiterhin als Betreiber der Eissporthalle fungieren könne, ist denkbar. „Hier müssen aber noch einige Dinge geklärt werden.“ Eine Basis für die Zukunft des Vereins sieht er als gegeben an: „Der VIP-Raum ist voll. Sponsoren sind da.“

Stavros Avgerinos, Vorsitzender des EV Duisburg. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Und genau da setzt nun Stavros Avgerinos an. „Wir werden nun zeitnah alle Sponsoren zu einem Gespräch einladen“, erklärt der Vorsitzende des EVD. Und das Ziel ist klar: Die Füchse wollen weiterhin in der Oberliga spielen. „Wir hatten das Thema ja auf den Schirm, weil Ralf gesagt hat, dass er die Zusage für eine Saison gegeben hatte.“ Nun gilt es, ein sportliches und finanzielles Konzept auf die Beine zu stellen.

„Intern haben wir mit unserer Sportlichen Leitung, sprich mit Dirk Schmitz, bereits gesprochen. Es hängt nun von den Gesprächen mit den Sponsoren ab.“ In Bezug auf die Liga schließt Avgerinos nichts aus. „Solange es Eishockey-Nachwuchs in Duisburg gibt – und wir haben derzeit 250 Kinder und Jugendliche im Verein – wird es auch eine erste Mannschaft geben. Aber wir werden kein Risiko eingehen.

Die Saison muss finanziell abgesichert sein.“ Heißt also: Die Regionalliga wäre der Plan B. Klar dürfte nun auch sein, dass der eigenen Nachwuchs eine große Rolle spielen wird – da ist es eine gute Sache, dass sich die U-20-Mannschaft in ihrer Premierensaison in der DNL3 so stark präsentiert hat und Vizemeister geworden ist.

Duisburger Füchse: Gründung einer GmbH wohl nötig

„Dirk Schmitz als unser Sportlicher Leiter ist unser erster Ansprechpartner, um ein sportliches Konzept umzusetzen“, sagt Avgerinos. „Und klar ist auch: Wenn wir weiterhin in der Oberliga spielen, dann machen wir das nicht, um nächstes Jahr abzusteigen.“ Wahrscheinlich wird hierzu eine GmbH-Gründung nötig sein. Schmitz bestätigt die Einschätzung seines Vorsitzenden: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt seriös noch nichts sagen, da wir die Sponsorengespräche abwarten müssen. Aber intern haben wir Ideen, wie wir das lösen können. Nun müssen wir aber diese Gespräche abwarten.“

Ob Ralf Pape möglicherweise als Sponsor erhalten bleibt, ist unklar, aber wohl auch nicht undenkbar. „Ich bin nach dieser Saison erst einmal raus“, sagt er. „Ob aber eine meiner Gesellschaften weiter als Sponsor tätig bleibt, ist etwas, das wir abwarten müssen. Das kann ich nicht beantworten.“ Avgerinos betont: „Wir sind Ralf ausgesprochen dankbar, dass er das Eishockey in Duisburg vor einem Jahr gerettet hat. Nun ist es an uns allen, die Arbeit fortzuführen.“

Eine Sache dürfte klar sein: Ein junges, hungriges Team, in dem auch junge Spieler aus Duisburg ihre Chance bekommen, dürfte zumindest das Potenzial haben, die Herzen der Zuschauer zu erobern.