Oranje-Verstärkung für die Duisburg Ducks

Irgendwann Ende der 90er oder Anfang der 2000er spielte ein südafrikanischer Austauschschüler für die Duisburg Ducks. „Er hieß Justin Rundle Henning, war Eishockey-Nationalspieler seines Landes und hat in unserer Junioren-Mannschaft gespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch einige wenige Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen“, berichtet Trainer Gordon Kindler. „Aber abgesehen von ihm, sind Roy Prince und Maikel Prince nun unsere allerersten ausländischen Spieler.“ Vom Absteiger Highlander Lüdenscheid wechseln die beiden Niederländer zum Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks.

„Als klar war, dass Lüdenscheid absteigen würde, hatte mich Paul Fiedler mal auf die beiden angesprochen. Er kennt sie recht gut“, erklärt Kindler, dass der Nationalspieler der Enten die Idee hatte, die Prince-Brüder nach Duisburg zu holen. „Im Rahmen unseres ersten Play-off-Spiels gegen Krefeld hatte ich erstmals Kontakt zu Roy und Maikel.“ Schließlich sprach auch der Ducks-Vorstand mit den beiden – und nun ist klar, dass sie in der neuen Saison für die Enten spielen werden.

30 Toren und 20 Vorlagen in 18 Spielen

Roy Prince hat als Stürmer in der Bundesliga für Aufmerksamkeit gesorgt. Alleine in der zurückliegenden Saison erzielte er in 18 Spielen 30 Tore und 20 Vorlagen. „Und Roy hat immer auf diesem Niveau gescort“, zeigt sich Kindler beeindruckt. In der Saison 2019 war er damit der zehntbeste Scorer der Bundesliga. Insgesamt hat er in Deutschland für die Rockets Essen (2012), die Sauerland Steel Bulls (2016 bis 2017) und die Highlander Lüdenscheid (2018 bis 2019) 104 Spiele absolviert und dabei 118 Tore und 66 Vorlagen verbucht. Sein Bruder Maikel Prince ist ein Verteidiger, „der nichts anbrennen lässt“, so Kindler. Seine Aufgabe liegen in der Defensive, dennoch kam er in Lüdenscheid zuletzt auf fünf Tore und neun Vorlagen. Zudem ist er ein Abwehrspieler, der nur wenige Strafen kassiert, was Kindler wichtig ist. „Darüber hinaus sind Roy und Maikel unglaublich nette Jungs, die sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passen.“

Die beiden aus ’s-Hertogenbosch stammenden Spieler haben – so lange sie antrat – auch für die niederländische Nationalmannschaft gespielt. „Leider liegt Skaterhockey in den Niederlanden darnieder. Einige andere Spieler von dort spielen noch Inlinehockey in Belgien.“

Verletztenliste wird kürze

Derweil reduziert sich die Verletztenliste der Ducks, mit der die Mannschaft die Saison beendet hatte. Pascal Behlau wird im Januar ins Training einsteigen können. Das gilt auch für Eli Nachtwey und glücklicherweise auch für Kapitän Philip Müller, dessen Verletzung sich „nur“ als Absplitterung an der Kniescheibe herausgestellt hat. Lennart Pakmor wird nach seinem Schienbeinbruch dagegen noch einige Monate ausfallen. „Lennart hat alle Zeit der Welt, um wieder gesund zu werden“, betont Kindler.

Klar ist, dass Kevin Wilson die Ducks verlässt. Er schließt sich dem Ligakonkurrenten Commanders Velbert an. Mit Henrik Müller (Oberhausen), Lucas Kleinschmidt und den Prince-Brüdern (alle Lüdenscheid) stehen vier Neuzugänge zu Buche. Zudem wird Raphael Nachtwey aus dem eigenen Nachwuchs ins Bundesliga-Team eingebunden. Am 6. Januar starten die Ducks in die Vorbereitung.