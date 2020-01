Nur Eintracht-Trainer Janosch Greinert kann zufrieden sein

So ganz scheint die HSG Hiesfeld/Aldenrade die Niederlage der vergangenen Woche noch nicht verdaut zu haben. Gegen den TV Biefang hat der Tabellenzweite der Frauenhandball-Oberliga zwar gewonnen – wirklich überzeugend war der Auftritt allerdings nicht.

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Biefang 25:23 (16:12): Schon die erste Halbzeit begann etwas wackelig. Biefang lag dreimal mit jeweils einem Tor vorne, doch mit einem 6:0-Lauf zwischen der 16. und 22. Minute zogen die Gastgeberinnen von 6:7 auf 12:7 davon, weil mit der Konzentration auch das Selbstbewusstsein aufflackerte. Immer wieder fingen die HSG-Spielerinnen Biefanger Angriffsversuche ab, schalteten den Turbo ein und trafen Sekunden später selbst. „Wir hätten schon mit einer deutlich höheren Führung in die Pause gehen müssen“, sagte HSG-Trainer Dirk Rahmel zurecht. In der zweiten Hälfte schien das Team das Spiel aus der Hand zu geben – weil es immer wieder die gleichen einfachen Fehler in der Deckung machte. So wurde aus einem 16:12 ein 17:18 und 18:19 – ehe Maike Kern eingriff. „Sie hat Verantwortung übernommen und das Spiel gedreht“, lobte Rahmel. Die nächsten vier Tore gingen auf ihr Konto, sodass der Sieg heraussprang. „Gegen Witzhelden müssen wir anders auftreten“, so Rahmel.

TV Beyeröhde II – GSG Duisburg 30:22 (17:10): Die Zweitvertretung des TV Beyeröhde überraschte mit temporeichem Spiel und überrumpelte die GSG innerhalb von neun Minuten (8:3). Die Großenbaumer Abwehr erhielt keinen Zugriff auf das Angriffsspiel der Gastgeber, die sich bis zur Pause bereits auf 17:10 abgesetzt hatten. Ein kurzes Aufbäumen Anfang der zweiten Spielhälfte ließ die GSG noch einmal auf 17:22 verkürzen. Ungenutzte klare Chancen sorgten jedoch dafür, dass der TVB erneut wieder wegziehen konnte. „Einige unserer Spielerinnen blieben deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück, das darf im Tabellenkeller gegen einen Mitkonkurrenten nicht passieren“, stellte Teammanager Werner Stöckmann fest.

Bergische Panther – Eintracht Duisburg 25:27 (15:15): So konnte an diesem Oberliga-Wochenende aus Duisburger Sicht lediglich Eintracht-Trainer Janosch Greinert ein positives Hinrundenfazit ziehen. Der Aufsteiger steht zur Saisonhalbzeit auf dem fünften Platz. „Die Platzierung ist klasse“, sagt der Coach. „Blickt man genauer auf die Hinserie haben wir leider in den Duisburger Derbys Punkte liegen lassen, dafür aber auch Spiele gewonnen, mit denen so vorher nicht zu rechnen war. Aktuell stehen Mannschaften hinter uns, die ich deutlich weiter vorne erwartet hätte“, sagt Greinert. So war das Spiel bei den Panthern aus seiner Sicht ein „Spiegelbild der Hinrunde“. Einige Tiefen, aber auch ganz viele Höhen. „Ein Kritikpunkt wäre die Chancenverwertung“, sagt er. „Kämpferisch haben wir aber rund herum überzeugt. In der ersten Halbzeit stand die Deckung nicht ganz so gut, aber nach der Pause haben wir dieses Spiel deutlich über unseren Willen gewonnen.“

Verbandsliga:

HC TV Rhede – VfL Rheinhausen 24:17 (11:7): Uwe Kiel fand den Auftritt am Wochenende nicht gerade beglückend. „Natürlich ist der Spitzenreiter nicht der Gegner, den wir schlagen müssen“, sagte der Sportliche Leiter der Bergheimerinnen. „Aber da müssen wir schon Ross und Reiter benennen: Das war von uns ein sehr schlechtes Spiel. Gerade die erste Halbzeit war erschreckend schwach.“ Das ist schon an den nur sieben Toren deutlich abzulesen. „Zuletzt gab es zwei Niederlagen, aber der Großteil der Hinrunde ist wirklich gut verlaufen“, sagt Kiel, dessen Team Siebter ist.

ATV Biesel – VfB Homberg 26:23 (11:9): Ein Platz höher, ein Punkt besser – so sieht es aus Homberger Sicht im Duisburger Vergleich zum VfL aus. Doch die Niederlage beim Tabellenzehnten war kein Husarenstück. „Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner der Liga Probleme bekommen, wenn wir keine 100 Prozent geben“, sagt VfB-Trainer Joshua Wiesehahn. Abgesehen vom Ärger über die unnötige Niederlage sorgt sich der Coach auch um Maike Wiedey. „Ihr ist eine Gegnerin ins Knie gefallen“, schildert Wiesehahn die Szene, die zur Knieverletzung führt. „Ich hoffe nur, dass es kein Kreuzbandriss ist.“ Wiedey ist nicht nur eine der Haupttorschützinnen des VfB, „sie ist für mich vor allem auch im Mittelblock sehr wichtig“, so der Coach.

Torschützinnen:

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Biefang 25:23 (16:12): HSG: Kern (7), Hüsken (5), Woock (4), Strunz (3/1), Lang (2), Getz (2/1), Ahlendorf, Bing.

TV Beyeröhde II – GSG Duisburg 30:22 (17:10): GSG: Roth (5), Bogdanski (5/1), Stoppelkamp (4), Annika Kohs (3), Kaiser, Kristina Kohs (je 2), Kühnel.

Bergische Panther – Eintracht Duisburg 25:27 (15:15): Eintracht: Schild (10/4), Boy (9/3), Liedtke (3), Bauerfeld (2), Brock, Schreiner, Upietz.

Verbandsliga:

ATV Biesel – VfB Homberg 26:23 (11:9): VfB: Behrens (7), Pusch (5), Becker (4), Clemens (3), Wiedey, Höhfeld (je 2).

HC TV Rhede – VfL Rheinhausen 24:17 (11:7): VfL: Adilovic (5), Scheske (4/1), Ludwig (2), Hendricks (2/2), Winkels, Kleinrensing, Mayboom, Radtke.