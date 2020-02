Nur ein Punkt für den MSV Duisburg in Wuppertal

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt in der A-Jugend-Bundesliga beim Wuppertaler SV 2:2. TuRa 88 Duisburg kassiert in der B-Jugend-Niederrheinliga ein 0:6.

In der Fußball-A-Junioren-Bundesliga ist der MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:0) beim Wuppertaler SV hinausgekommen. Im ersten Abschnitt hatte der MSV wettertechnisch Rückenwind, schaffte aber nur einen Treffer durch Marcello Romano. Der war dafür umso schöner, wie Trainer Engin Vural verriet: „Das war ein Fallrückzieher aus 18 Metern.“ Im zweiten Abschnitt kassierte die U 19 mit Gegenwind einen Doppelschlag innerhalb von 50 Sekunden, der Vural ärgerte: „Nach dem ersten Gegentor erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie sich reifer und abgezockter präsentiert.“ Im Anschluss fingen sich die Meidericher aber schnell wieder und kamen durch Florian Usein (68.) durch einen Kopfballtreffer noch zum Remis.

Eine ganz bittere Pille hat am Sonntag TuRa 88 Duisburg hinnehmen müssen. Im Nachholspiel der B-Junioren-Niederrheinliga kassierten die Neudorfer bei Schwarz-Weiß Essen eine deutliche 0:6 (0:1)-Pleite. Trainer Hakan Kirmizigül: „In den ersten 30 Minuten war das Spiel ziemlich ausgeglichen. Danach haben wir den Faden völlig verloren. Das Spiel macht unsere aktuelle Verfassung deutlich.“

Den C-Junioren des MSV Duisburg machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das für den Sonntag geplante Topspiel beim punktgleichen Spitzenreiter der Regionalliga, Borussia Mönchengladbach, wurde abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Im Niederrheinpokal haben es am Wochenende drei der vier Duisburger Vertreter ins Viertelfinale geschafft. Die wenigsten Probleme hatten dabei die A-Junioren des FSV Duisburg, die beim VfB Speldorf deutlich mit 5:0 (1:0) gewannen. „Das war nicht einfach, wurde aber am Ende doch recht klar“, so Coach Ahmet Tutal, für dessen Team Toni Markovic und Melvin Ridder doppelt und Marc Bäsner einfach trafen.

Gut gemacht: Melvin Ridder (2. von links) bejubelt einen seiner zwei Treffer für den FSV in Speldorf. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Bei den B-Junioren hat es der VfB Homberg den Sprung unter die letzten vier Teams geschafft. Gegen die Sportfreunde Baumberg lag der VfB früh zurück, kam durch zwei Tore von Mika Raslowski (19./80.+4) aber noch zum 2:1-Sieg. Trainer Marcel Füten waren gut gelaunt: „Das war heute, auch wegen des Wetters, kein hochwertiges Spiel. Wir haben viel für den Sieg getan, auch wenn er am Ende etwas glücklich zustande kam.“

Bei den C-Junioren hat Rhenania Hamborn die nächste Überraschung geschafft. Gegen das klassenhöhere Team des 1. FC Mönchengladbach siegte Rhenania nach Verlängerung und Toren von Sergen Avni Dogan (2) und Richmond Patrick mit 3:0 (0:0). Coach Soner Dogan war stolz: „Gladbach hatte mit Sicherheit die bessere Spielanlage, aber die Jungs haben sich voll reingehängt und wurden immer mutiger.“

Für Viktoria Buchholz hat es derweil nicht gereicht. Das Team aus der Leistungsklasse legte gegen Schwarz-Weiß Essen aus der Niederrheinliga einen großartigen Auftritt hin, führte sogar durch Luis Kreitz (32.), musste sich nach 70 Minuten aber knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Trainer Christoph Gebhardt hatte nur Positives zu berichten: „Die Jungs haben sich voll an die taktischen Vorgaben gehalten und überzeugt. Kurz vor Schluss hatten wir den Ausgleich noch drei Mal auf dem Fuß, aber leider kein Glück.“