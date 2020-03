Nachwuchs der Duisburg Ducks verbucht Siege zum Auftakt

Duisburg. Jugend, Schüler und Bambini der Duisburg Ducks fahren am Wochenende Siege in der noch jungen Skaterhockey-Saison ein.

Die Jugend-Mannschaft der Duisburg Ducks hat auch ihr zweites Saisonspiel in der 2. Skaterhockey-Liga West gewonnen. Dem 4:3 in Bochum ließen die Enten nun einen 8:6-Sieg bei den Monheim Skunks folgen. Das erste Drittel verlief noch recht hektisch, dennoch erspielten sich die Duisburger einige Chancen. Im zweiten Drittel hielt Torhüter Tom Nachtsheim seine Mannschaft im Spiel, ehe sich das Team mit einem starken Schlussabschnitt den Sieg sicherte. Die Duisburger Tore erzielten Moritz Schlüssel (4), Philipp Meeßen (2), Keanu Heuten und Noah Brandin.

U-13-Team peilt Aufstiegsrunde ein

Die Schülermannschaft der Ducks hat in der 2. Liga West ihr Auftaktspiel bei den Commanders Velbert mit 4:3 für sich entschieden. Der Erfolg fiel in die Kategorie Arbeitssieg – die Duisburger Jungs brauchten eine ganze Zeit, um das erste Tor zu erzielen. Dennoch waren die Ducks die klar bessere Mannschaft, agierten aber in der Defensive zu nachlässig und oft nicht aggressiv genug. Ziel des U-13-Teams ist es, die Aufstiegsrunde zur 1. Liga zu erreichen. Velbert gilt als einer der stärksten Gruppengegner. Es trafen Matti Gieseler (2), Leandro Schulz und Anton Ponomarev.

Die Bambini haben ihr Auftaktspiel gegen die Commanders Velbert deutlich mit 12:1 gewonnen. „Wir waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft“, freute sich Trainerin Sally Klöser über den gelungenen Auftritt der jüngsten Wettkampfmannschaft der Enten. „Die Kinder haben tolle Kombinationen gezeigt.“ Die Duisburger Tore erzielten Liam Stahlberg, Stan Langley (je 4), Nathaniel Tollmann (2), Levi Sellger und Henri Wolf.