Ob der MSV Duisburg am Samstag in der 3. Fußball-Liga beim TSV 1860 München spielen wird, war am Dienstag noch offen. Sollte der Ball an der Grünwalder Straße rollen, werden Zuschauer allerdings außen vor bleiben. Die bayerische Landesregierung untersagte am Dienstag aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis zum 19. April.

Der MSV Duisburg muss demnach auf eine Entscheidung aus München warten. Doch auch die NRW-Landesregierung untersagte am Dienstag per Erlass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen – bislang ohne zeitliche Begrenzung. In der kommenden Woche stehen für den MSV zwei Heimspiele an: Am Mittwoch, 18. März, soll der FC Carl-Zeiss Jena an der Wedau antreten. Am Samstag, 21. März, wäre der Chemnitzer FC der Gegner.

Während in den beiden Bundesligen „Geisterspiele“ über die Bühne gehen werden, würden die Drittligisten Spielverlegungen bevorzugen. Die Einnahme-Ausfälle würden bei den ohnehin nicht auf Rosen gebetteten Klubs stark ins Kontor schlagen. Das sieht auch der Deutsche Fußball-Bund so.

1860 fordert einheitliche Linie

Der DFB teilte am Dienstag mit: „Der Ausschuss 3. Liga hat sich in seiner Sitzung am Montag grundsätzlich dafür ausgesprochen, in solchen Fällen die betroffenen Partien zunächst eher zu verlegen statt Geisterspiele auszutragen. Hintergrund ist die besondere wirtschaftliche Sensibilität in der 3. Liga, in der die Erträge aus dem Spielbetrieb signifikant für die finanzielle Stabilität der Klubs sind und mehr als 21 Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen ausmachen.“

Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte Ahmet Engin die Rote Karte. Der MSV-Spieler ist nun für fünf Partien gesperrt. Foto: Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de / imago images/Eibner

1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel forderte am Dienstag eine einheitliche Entscheidung für die gesamte Liga: „Es kann nicht sein, dass es Geisterspiele gibt, während andere Klubs vor vollen Rängen spielen“, so der Funktionär, der „Chancen- und Wettbewerbsgleichheit“ einfordert. Die Münchener machen sich für Spielverlegungen stark. Dies sei auch die Präferenz beim MSV Duisburg, wie die Meidericher am Dienstag erklärten.

Unabhängig von der Corona-Krise wird Ahmet Engin vorerst keine Spiele bestreiten. Das Sportgericht des DFB verhängte am Dienstag gegen ihn wegen „rohen Spiels“ eine Sperre von fünf Partien. Engin hatte am Freitag im Match gegen den 1. FC Magdeburg Gästespieler Dominik Ernst in der 60. Minute gefoult. Ernst zog sich dabei einen Bruch des linken Außenknöchels zu. Die Saison ist für ihn damit beendet. Der Abwehrspieler soll sich in Kürze einer Operation unterziehen.

Ernst nimmt Entschuldigung an

Übeltäter Ahmet Engin hatte sich am Samstag per Videobotschaft beim Magdeburger entschuldigt. Dominik Ernst äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: „Ich habe mir die Bilder öfter angesehen. Trotzdem kann ich noch gar nicht in Worte fassen, was da wirklich passiert ist.“ Über Ahmet Engin sagte Ernst: „Er hat sich bei mir entschuldigt. Ich habe ihm abgekauft, dass er mich nicht mit Absicht verletzten wollte.“