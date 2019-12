Leroy-Jacques Mickels schaffte beim MSV Duisburg den späten Sprung in den Profi-Fußball.

Duisburg. Fußball-Drittligist MSV Duisburg verlängerte den Vertrag mit Leroy-Jacques Mickels per Option bis Juni 2021.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MSV Duisburg zieht Option bei Leroy-Jacques Mickels

Beim MSV Duisburg gab’s am Mittwoch Geschenke. Die Zebrakids bescherten in der Arena 519 Kinder im Rahmen ihrer Wunschbaumaktion. Auch für Mittelfeldspieler Leroy-Jacques Mickels war es ein schöner Tag. Der Fußball-Drittligist nahm seine Option wahr und verlängerte den Vertrag des 24-Jährigen bis Ende Juni 2021.

Mickels kam im Sommer vom Oberligisten SSVg Velbert und schaffte den Sprung in den Profifußball. „Leroy hat seine Chance hier erhalten – und er hat sie genutzt“, zitierte der MSV seinen Trainer Torsten Lieberknecht am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

19 Einsätze und vier Tore für den MSV Duisburg

Der Flügelspieler hatte sich im Sommer als Probespieler beim MSV vorgestellt und erhielt nach mehreren Gesprächen einen zunächst bis Juni 2020 befristeten Vertrag – allerdings mit Option. In der Hinrunde sprang er in die Bresche, als sich

Mittelfeldspieler Connor Krempicki einen Mittelfußbruch zuzog. Mickels erkämpfte sich auf der Außenbahn einen Stammplatz. Der gebürtige Siegburger mischte in allen 19 Ligaspielen der Zebras mit und erzielte vier Tore.

„Ich freue mich sehr, dass er die zweite Chance, den ‚Umweg‘, genutzt hat. Und auch für den Verein ist es eine Bestätigung, dass wir in ihm etwas gesehen haben“, so MSV-Sportdirektor Ivica Grlic laut Pressemitteilung des MSV.