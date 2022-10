MSV Duisburg: Ziegners Plan gegen den Halleschen FC geht auf

Duisburg. MSV-Trainer Torsten Ziegner hatte für das Spiel gegen den Halleschen FC sein System umgestellt. Nach dem 1:0-Sieg erhielt Youngster Baran Mogultay ein Sonderlob.

In der Kabine der Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg liefen nach dem 1:0-Sieg über den Halleschen FC die gängigen Sommerhits. Die Dame Layla war vertreten und „Der Zug hat keine Bremse.“ Die Meidericher Profis grölten laut mit – dies aber auch, weil sie den Zug in die falsche Richtung nach vier Pflichtspielniederlagen endlich ausbremsen konnten. „Der Druck war groß, dieser Sieg war wichtig“, sagte Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz, der dem MSV mit seinem Kopfball-Treffer in der 65. Minute den Sieg sicherte.