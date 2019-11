1. FFC Turbine Potsdam –

MSV Duisburg 2:1 (1:1)

MSV Duisburg: Härling – O’Riordan, Hochstein, Fürst – Lange, Debitzki, Angerer, Radtke (83. Arghandiwal) – Zielinski, Maksuti (66. Halverkamps), Makas (88. Günster).

Tore: 1:0 Prasnikat (19.), 1:1 Makas (36.), 2:1 Weidauer (73).



Es gab viel Lob, aber es gab keine Punkte. Der MSV Duisburger verlor am Sonntag in der Frauenfußball-Bundesliga beim 1. FFC Turbine Potsdam mit 1:2 (1:1). Die Zebras rutschten damit wieder auf einen Abstiegsplatz ab, da der 1. FC Köln bereits am Samstag Bayer 04 Leverkusen mit 4:3 geschlagen hatte. So war die Niederlage im Karl-Liebknecht-Stadion aus Duisburger Sicht doppelt bitter.

„Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war stark. Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte MSV-Trainer Thomas Gerstner nach der Partie. Der Coach überraschte den Gegner in mehrerer Hinsicht. Er veränderte die Taktik, die Duisburgerinnen traten in einem 3-4-3-System an. Außerdem setzten die Gäste Potsdam mit einem hohen Pressing unter Druck. Der MSV erspielte sich die ersten Chancen – Lisa Makas und Alina Angerer verpassten die frühe Führung.

Lisa Makas (links) traf zwischenzeitlich zum 1:1 für den MSV Duisburg. Foto: an Kuppert / foto2press via www.imago-images.de / imago images/foto2press

Besser machten es die Potsdamerinnen, die in der 19. Minute durch Lara Prasnikar in Führung gingen. Der MSV ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen. Lisa Makas glich in der 36. Minute in Anschluss an eine Flanke von Yvonne Zielinski zum 1:1 aus.

Als der MSV in der zweiten Halbzeit auf die Führung drängte, schlug Potsdam zu – und das auch noch nach einem Duisburger Eckball. Sophie Weidauer traf zum 2:1 (73.). Der MSV vergab noch mehrere Chancen zum Ausgleich – unter anderem mit einem Lattentreffer von Kathleen Radtke.

„Auf diese Leistung können wir aufbauen“, sagte Thomas Gerstner. Am kommenden Samstag, 13 Uhr, steht in Homberg das Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht FF USV Jena an. Ein Sieg ist für den MSV Duisburg dann Pflicht.