MSV Duisburg muss sich mit einem Unentschieden begnügen

Auch im zweiten Testspiel in der Saisonpause der Fußball-Bundesliga der Frauen gab es für den MSV Duisburg kein Erfolgserlebnis. Dem 2:4 vor Wochenfrist beim SC Heerenveen folgte nun auf eigenem Platz ein 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den Regionalligisten Borussia Bocholt.

Dabei war es naturgemäß so, dass Trainer Thomas Gerstner dem Ergebnis nicht die ganz große Bedeutung zubilligte. „Genügend Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, waren sicherlich da“, meinte er. Darauf kam es aber nicht einmal entscheidend an. Vielmehr hätte sich der Ex-Profi gewünscht, dass der Zwei-Klassen-Unterschied zwischen seinem Team und den Gästen deutlicher erkennbar gewesen wäre. Das war jedoch nur in Ansätzen der Fall.

Ausrutscher führt zum Gegentor

„Wir haben in der ersten und in der zweiten Halbzeit jeweils zweimal hinten etwas zugelassen. Und einmal hat das dann zum Gegentor geführt“, so Gerstner. Franziska Wenzel erzielte acht Minuten vor dem Ende den Ausgleich, nachdem Lucia Harsanyova durch einen Ausrutscher den Weg frei gemacht hatte. Das 1:0 erzielte nach 35 Minuten Paula Radtke, die insgesamt auch eine gute Leistung zeigte.

Meikayla Moore konnte nach langer Verletzung immerhin über 30 Minuten wieder mitwirken, braucht aber erkennbar noch Zeit. Meike Kämper stand im ersten Durchgang zwischen den Pfosten und ist auf bestem Weg zu bewährter Form. Verzichtet hat Thomas Gerstner auf Lisa Makas; sie wird aber wohl am kommenden Wochenende entweder in Bielefeld am Samstag oder in Ahaus gegen den SV Meppen am Sonntag zum Einsatz kommen.