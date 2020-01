MSV Duisburg macht mit Sportdirektor Ivica Grlic weiter

Es ist vor allem eine Vollzugsmeldung. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg und sein Sportdirektor Ivica Grlic werden über das Saisonende hinaus weiter zusammenarbeiten. Die Zebras gaben gestern die Einigung über eine Vertragsverlängerung mit dem 44-Jährigen bekannt. Über die neue Laufzeit wollten die Meidericher nichts sagen.

Es wird also irgendwas zwischen einem Jahr und der Rente mit 67 Jahren sein. Eine Begründung für diese Zurückhaltung konnte MSV-Pressesprecher Martin Haltermann gestern nicht nennen. Man kann über diese Spielart der Diskretion spekulieren. Zum Beispiel wäre denkbar, dass der Verein angesichts von Platz eins in Liga 3 nicht um eine Verlängerung herumkam. Diese aber wollte man so kurz wie möglich halten. Man weiß ja nicht, was dem Manager in der neuen Saison gelingt.

Fehlgriffe vor der vergangenen Saison

Vor der Saison 2018/19 hatte sich der Sportchef bei der Zusammenstellung des Teams gründlich verwachst. Nach dem Zweitliga-Abstieg hatten viele seine Ablösung gefordert. Vorstandsmitglied Bernard Dietz war gar zurückgetreten, weil er die Entscheidungen seiner Kollegen nicht mittragen wollte. Damals waren unter Umständen die Finanzsituation und der noch bis zum Saisonende 2019/20 laufende Vertag Argumente für eine weitere Zusammenarbeit. Man kann das mit dem Orakeln aber auch lassen.

Weiterhin ein Team: MSV-Trainer Torsten Lieberknecht (links) und Sportdirektor Ivica Grlic. Foto: Mark Bohla

Fakt ist, dass Grlic für die 3. Liga offenbar die richtigen Leute geholt hat. Die völlig neu aufgestellte Mannschaft führt mit sechs Punkten Abstand zum Relegationsrang zur Winterpause die Tabelle an. Das Team funktioniert. Der Sportchef hat großen Anteil daran. Da kommt eine Vertragsverlängerung keineswegs überraschend. Schon beim Pressegespräch vor Weihnachten hatte Vereinschef Ingo Wald angekündigt: „Wir wollen mit Ivo verlängern und er will auch in Duisburg bleiben.“ Grlic hatte auf Nachfrage erklärt: „Ich kann dem Chef nicht widersprechen.“

Personelle Kontinuität

Der MSV zitiert den Präsidenten mit den Worten: „Wir haben immer deutlich gemacht, dass uns personelle Kontinuität wichtig ist. Vor allem aber gilt: Wir sind von Ivo und seinen Fähigkeiten überzeugt.“ Seit dem 28. Oktober 2011 ist Ivica Grlic bei den Zebras im Amt. Im Zuge der Entlassung von Trainer Milan Sasic sprang der ehemalige MSV-Kapitän mit Mut zum Risiko ins kalte Wasser. Das Trikot der Zebras hatte er von 2004 bis 2011 getragen. Der Mann hat vermutlich inzwischen eine Inventarnummer. Das spricht für Kontinuität.

Im Pressebericht des MSV heißt es als Grlic-Zitat: „Wir wissen, was wir an uns haben, das Vertrauen ineinander ist groß.“ Man wolle die Kräfte und die Konzentration bündeln für das Rennen um den Aufstieg. Der MSV verklausuliert das als „große Aufgabe“. Wie auch immer: Rechtzeitig vor dem Auftakt ins Fußballjahr 2020 am Samstag daheim gegen den Tabellenzweiten aus Ingolstadt ist ein wichtiges Personalthema vom Tisch.