Der 1. FC Köln war in der A-Junioren-Fußball-Bundesliga für den MSV Duisburg eine Nummer zu groß. Nach 90 Minuten musste die U 19 eine 0:4 (0:1)-Niederlage quittieren, die MSV-Trainer Engin Vural etwas zu hoch fand: „Köln war uns in allen Belangen überlegen. Leider spiegelt die deutliche Niederlage aber nicht wider, was wir investiert haben. Es war nämlich so, dass wir auch einige gute Phase hatten.“ Nach frühem Rückstand hatte Darius Ghindovean nach einer halben Stunde den Ausgleich auf dem Fuß. Das Tor fiel nicht, stattdessen trafen die Gäste aus der Domstadt nach der Pause drei Mal innerhalb von acht Minuten. „Nach dem 0:2 hatte ich das Gefühl, dass uns etwas die Kraft gefehlt hat“, so Engin Vural.

In der A-Junioren-Niederrheinliga hat der FSV Duisburg eine bittere Enttäuschung hinnehmen müssen. Gegen den direkten Konkurrenten SC Velbert setzte es eine verdiente 0:3 (0:2)-Niederlage, die Trainer Ahmet Tutal gar nicht erst schönreden wollte: „Wir haben die ersten 20 Minuten total gepennt und waren überhaupt nicht auf dem Platz. In der zweiten Hälfte hatten wir kein Glück, sonst hätte man vielleicht nochmal rankommen können. Trotz des schlechten Spiels dürfen wir die Köpfe jetzt nicht in den Sand stecken, sondern müssen im Training weiter intensiv arbeiten. Es steht noch ein langer Prozess vor uns.“

In der Partie zwischen dem VfB Homberg und der SG Unterrath hat es keine Tore gegeben. In einem ausgeglichenen Spiel gab es nur wenig Chancen auf beiden Seiten, wobei der VfB aber die klareren Torraumszenen hatte. Entsprechend war Trainer Michael von Zabiensky etwas geknickt: „Wir hatten kurz vor Schluss zwei Riesenchancen, die wir einfach reinmachen müssen. Wenn eine Mannschaft den Sieg mehr verdient gehabt hätten, wären wir das gewesen. Wer weiß wofür der Punkt am Ende noch gut sein wird.“

TuRa-Coach Hakan Kirmizigül ärgert sich über die Niederlage. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der MSV Duisburg hat das Derby in der B-Junioren-Niederrheinliga bei TuRa 88 Duisburg verdient mit 3:2 (2:0) gewonnen. Darüber waren sich beide Trainer nach Spielschluss einig. Der 15. Saisonsieg war allerdings unnötig knapp, wie MSV-Trainer Marc auf dem Kamp befand: „TuRa hat kämpferisch ein sehr starkes Spiel abgeliefert und hinten raus eine sehr gute Moral bewiesen, aber dennoch muss man sagen, dass wir hätten viel deutlich gewinnen müssen. Ich glaube, dass wir allein vier Mal Aluminium getroffen haben.“

TuRa-Trainer lobt seine Mannschaft

Auch Hakan Kirmizigül sah den MSV vorne, lobte aber sein Team: „Das war das mit Abstand beste Spiel der letzten Wochen. Ich hoffe, dass die Jungs die gute Leistung auch in den nächsten Wochen abliefern.“ Für den MSV trafen Julian Hettwer (2) und Baran Mogultaj, für TuRa Jean Armand Assi und Linus Tawiah.

Seinen zweiten Sieg in Serie hat Hamborn 07 gelandet. Gegen den KFC Uerdingen setzten sich die Löwen mit 2:1 (1:0) durch und haben wieder neuen Mut im Abstiegskampf gefasst. Leandro Hosani (10.) traf zur Führung, ehe Marc-Aime Rigione nach zwischenzeitlichem Ausgleich den Siegtreffer besorgte. 07-Coach Göksan Arslan war zufrieden: „Der KFC hat spielerisch die besseren Mittel. Aber die Jungs haben sich voll reingehangen und aus meiner Sicht auch verdient gewinnen. Nicht nur wegen der Ergebnisse stimmt mich die Entwicklung der Mannschaft sehr positiv. Endlich kommt das zurück, wofür wir so intensiv arbeiten.“

Hamborn 07 verliert gegen Kleve

Die C-Junioren des MSV Duisburg leben ihren Traum in der Regionalliga weiter. Gegen Fortuna Düsseldorf setzte sich die U 15 verdient mit 3:0 (1:0) durch und bleibt Erster. Damit haben die Zebras elf der letzten zwölf Spiele gewonnen und sind auch schon fünf Partien ohne Gegentor. Für die Tore sorgten Talha Evler und Leif Linnig, dazu kam ein Düsseldorfer Eigentor.

In der C-Junioren-Niederrheinliga hat Hamborn 07 hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Kleve mit 0:2 (0:0) verloren und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. In einem ausgeglichenen Spiel kassierten die Löwen erst in der Schlussphase zwei Gegentreffer.