MSV Duisburg gewinnt Testspiel gegen Vitesse Arnheim 3:1

Vitesse Arnheim –

MSV Duisburg 1:3 (0:0)

MSV (1. Halbzeit): Weinkauf – Gembalies, Compper, Boeder – Bitter, Ben Balla, Albutat, Scepanik – Stoppelkamp, Vermeij, Mickels.

MSV (2. Halbzeit): Deana – Budimbu, Rahn, Compper, Scepanik – Sicker, Jansen – Karweina, Daschner, Engin – Sliskovic.

Tore: 1:0 Bazoer (49.), 1:1 Daschner (75.), 1:2 Engin (77., Foulelfmeter, 1:3 Sliskovic (81.).



MSV-Stürmer Vincent Vermeij erinnerte sich in der vergangenen Woche im Interview mit dieser Zeitung an Testspiele gegen deutsche Drittligisten, als er noch für Heracles Almelo und den FC Den Bosch in den Niederlanden aktiv war. Die deutschen Drittligisten hätten meistens ein hohes Niveau an den Tag gelegt. So verhielt es sich am Samstag auch auf der Anlage des Amendoeira-Golf-Resorts in Silves. Drittligist MSV Duisburg besiegte mit Vermeij das Eredivisie-Team von Vitesse Arnheim mit 3:1 (0:0)..

Mit diesem Erfolg setzten die Zebras in Portugal ein Ausrufezeichen. Arnheim belegt in der Liga Platz sechs und spielt am Samstag gegen Fortuna Sittard schon wieder um Punkte. Da hat der Favorit seine Generalprobe auf der Golfanlage in den Bunker gesetzt.

Schmeling verletzt

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht wollte das Ergebnis nicht überbewerten, sparte aber trotzdem nicht mit Lob. „Ich bin stolz, wie sich die Jungs gequält haben“, sagte der Coach, der im Test den Schwerpunkt auf die Defensive gelegt hat. Über 90 Minuten ließ der MSV in der Abwehr wenig zu. Arnheim verbuchte zwei nennenswerte Chancen: einen Lattentreffer und einen Schuss von Riechedly Bazoer, der in in der 49. Minute zur Führung der Niederländer traf.

Der MSV spielte in der ersten Halbzeit mit einer Dreier-Abwehrkette, während Außenverteidiger Arne Sicker im defensiven Mittelfeld unterwegs war. Im zweiten Durchgang spielten die Zebras im bewährten 4-2-3-1-System.

Lukas Daschner verwertete ein Budimbu-Zuspiel zum 1:1 (75.). Ahmet Engin wurde zwei Minuten später im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte er zur 2:1-Führung. Petar Sliskovic traf in der 81. Minute zum 3:1.

Vincent Gembalies schied zur Pause mit einer Knöchelblessur aus. Migel-Max Schmeling musste verletzungsbedingt passen. Der Verteidiger klagt, wie schon im Herbst, über Beschwerden an der Ferse.