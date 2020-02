Meidericher Siegesjubel und Meidericher Kellerfrust

Duisburg. Während Meiderich 06/95 sich immer mehr dem Aufstieg in die NRW-Liga nähert, muss Nachbar MTTC den Abstieg in die Bezirksliga befürchten.

Die Wege trennen sich – vermutlich noch ein bisschen mehr als bisher: Während die Chancen des Meidericher TTC auf den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga immer weiter schwinden, kommt Nachbar Meiderich 06/95 dem Meistertitel in der Verbandsliga immer näher.

Verbandsliga: Meiderich 06/95 – TTV DJK Altenessen 9:1: Bei aller gebotenen Zurückhaltung muss es auch Teamsprecher Christian Knorr eingestehen: „Die Planungen für die NRW-Liga müssen wohl langsam beginnen.“ Tags zuvor hatte Verfolger Olympia Bottrop mit der 6:9-Niederlage gegen Union Mülheim die Vorlage geliefert, die die 06er dann mit dem glatten Erfolg über Altenessen verwerteten. Drei Punkte beträgt nun der Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Spielen. Fünf der sechs Einzel wurden in drei Sätzen gewonnen. Knorr: „Wir wollen gar nicht hinterfragen, warum es gerade so gut läuft, sondern freuen uns einfach, dass es so ist.“

Dabei fehlten diesmal sogar mit Kai Zarehbin und Eusebio Vos beide Youngster; dafür half Björn Battel mal wieder „oben“ aus. Die Punkte holten Andrzej Borkowski (2), Alexander Bosliakov, Knorr, Jörn Glomb und Battel sowie alle drei Doppel. Weiter geht’s nach der Karnevalspause am 29. Februar bei Falken Rheinkamp II.

Siegreich in Einzel und Doppel: Andreas Boos (MTTC). Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Landesliga: Meidericher TTC – TV Voerde 7:9: Die dritte Niederlage in der Rückrunde – und wieder mit dem knappsten möglichen Ergebnis. „So langsam reicht es mit dem 7:9“, meinte Teamsprecher Peter Markwitz leicht frustriert. Auch ein Punkt hätte wohl für die Tabellensituation wenig gebracht, aber wenigstens den Aufwand gewürdigt, den die Meidericher betreiben. „Wir werden trotzdem nicht aufgeben und weiter unsere Dreieinhalb-Stunden-Spiele absolvieren“, so Markwitz. Mehr als die Punkte durch Shakjir Aliu (2), Andreas Boos, Peter Markwitz, Bernd Linke und Li Jinlou sowie das Doppel Boos/Koitka wäre einmal mehr drin gewesen.

Am 29. Februar hat der MTTC nun Rhenania Kleve zu Gast; der am Wochenende spielfreie TTC Homberg muss dann beim VfL Rhede antreten.