Duisburg. Einen Fehler des Düsseldorfer HC, an dem der Deutsche Hockey-Bund Mitschuld trägt, muss der CR ausbaden. Es kann nur eine Konsequenz geben.

Kommentar: DHB muss die Damen-Bundesliga aufstocken

Als die Damen des Club Raffelberg ein Remis gegen Rot-Weiß Köln – und damit gegen ein Topteam – in der Hallenhockey-Bundesliga feierten, war die Freude bei der Mannschaft riesengroß. Denn die Duisburgerinnen hatten sich gegenüber dem Bonner THV in eine hervorragende Ausgangslage für den Kampf um den Klassenerhalt gebracht. Und tatsächlich stand nach dem Sieg im direkten Duell vor einer Woche fest: Der CR ist auch weiterhin Bundesligist. Zumindest sportlich. Die Wahrheit ist derzeit aber eine andere. Raffelberg steigt ab, spielt künftig in der 1. Regionalliga, weil es die 2. Hallen-Bundesliga bei den Damen erst ab 2021 gibt.

Fauxpas durch den Düsseldorfer HC

Der Fauxpas, der dazu führte, unterlief nur eben nicht dem Club Raffelberg, sondern dem Düsseldorfer HC. Weil der Deutsche Meister eine nicht spielberechtigte Spielerin gegen Bonn einsetzte, wurde aus dem 11:2 ein 0:5 – mit der Folge, dass Bonn die Liga hält und Raffelberg absteigen muss. Wäre es nur das, bliebe es ärgerlich. Doch man müsste wohl festhalten, dass es in diesem Fall nicht zu ändern sei. Was die Sache nun aber unerträglich macht, ist die vom Deutschen Hockey-Bund offenbar nicht bestrittene Tatsache, dass der DHC im Vorfeld beim zuständigen „Koordinator Spielverkehr national / international“ angefragt hat, ob der Düsseldorfer Neuzugang spielberechtigt sei. In der Antwort der Deutschen Hockey-Bundes auf die Raffelberger Stellungnahme zu dem Vorfall hielt der DHB zwar fest, dass der Koordinator dem DHC nie mitgeteilt habe, die Spielerin sei für die Bundesliga spielberechtigt. Im Rückschluss heißt das aber auch: Das Gegenteil hat er ebenso wenig gemacht. Offenbar floss die Information, dass sie spielen dürfe, was aber nur für das Regionalliga-Team und die Jugend richtig gewesen wäre.

DHB trägt Mitverantwortung

Wenn ein Bundesligist beim DHB in einem solchen Fall anfragt, darf es zur zwei Möglichkeiten geben: Entweder antwortet der Verband exakt, präzise und für alle Eventualitäten – oder der zuständige Mitarbeiter sagt dem Verein: „Schaut in die Spielordnung!“ Denn grundsätzlich sind die Vereine selbst für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. Da der DHB-Mitarbeiter aber offenbar am Telefon eine nicht ganz eindeutige Aussage getätigt hat, ist es unerträglich, dass mit dem CR ein gänzlich unbeteiligter Verein die Konsequenzen tragen und absteigen muss.

Es kann daher nur eine gerechte Lösung geben: Die Bundesliga-Westgruppe muss in der kommenden Saison mit sieben statt der üblichen sechs Teams spielen.