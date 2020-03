Aus der angestrebten Serie wurde nichts für den VfB Homberg. Nachdem die Regionalliga-Kicker vom Rheindeich vor einer Woche den ersten Punkt in diesem Jahr geholt hatten, ereilte sie am Samstag im Paul-Janes-Stadion gleich wieder die fünfte Niederlage in der Restrückrunde. Die U-23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf besiegte die Gelb-Schwarzen in 58-minütiger Unterzahl mit 2:0 (2:0) und machte die Aussichten des Aufsteigers auf den Klassenerhalt nach dem 27. Spieltag nicht besser.

VfB-Coach Stefan Janßen änderte die Startelf nach dem 2:2 gegen die U 23 von Borussia Dortmund auf drei Positionen. Pierre Nowitzki, Nicolas Hirschberger und Danny Rankl nehmen auf der Bank platz, dafür begannen Koray Kacinoglu, Dennis Wibbe und Cagatay Kader im 4-3-3-System.

Doppelschlag der Fortuna

Nach 17-minütiger Kennlernphase, in der die Düsseldorfer jedoch den Ton angeben, erwischte es die Gäste mit der ersten Chance der Fortuna gleich eiskalt. Nach einem Angriff über rechts, nahm Timo Bornemann einen Pass in den Rücken der VfB-Abwehr aus 14 Metern zur 1:0-Führung ab. Nur eine Zeigerumdrehung später war der Schock für den VfB perfekt. Nach dem Anstoß verlor VfB-Verteidiger Mike Koenders den Ball an Shinta Apppelkamp, der freie Bahn hatte und den Ball zum 2:0 im linken Eck versenkte. Keine guten Aussichten für die Homberger, die noch Glück hatten, dass Nader El-Jindaou wiederum nur drei Minuten später aus kurzer Distanz verzog.

Im Gegenzug holt den VfB aber gleich wieder das Pech ein. Nach einem Querpass von Wibbe landete der abgefälschte Schuss von Kader an der Latte (22.). In der 31. Minute sorgten die Düsseldorfer dann selbst für einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Gäste. Nach einem langen Ball von Thorsten Kogel räumte 95-Keeper Maduka Okoye einen Meter vor der Strafraumgrenze Cagatay Kader mit einer Kung-Fu-artigen Einlage ab und sah dafür die rote Karte. Wie schon beim 2:4 im Hinspiel agierte der VfB nun in Überzahl. Und die nutzte der Aufsteiger zu einem Sturmlauf – allein, das Abschlusspech blieb ihm treu. Kogel traf nach Querpass von Kader aus fünf Metern den Innenpfosten (39.), zwei Minuten später verzog der für den angeschlagenen Patrick Dertwinkel eingewechselte Ferdi Acar aus 13 Metern. Beim nächsten Angriff vergab dann Marvin Lorch die Großchance zum Anschlusstreffer, als er seinen Schuss nach einem Querpass von Kader aus acht Metern neben das Tor setzte (42.). Und kurz vor dem Pausenpfiff kratzte Fortune Vincent Schaub dann noch einen Kopfball von Kader von der Linie. Der VfB hätte mit einem Gleichstand den Seitenwechsel angehen können – so rannte er weiter dem bitteren 0:2-Rückstand hinterher.

Koenders verhindert das 0:3

Die erste Chance hatten jedoch die Hausherren, Appelkamp zielte aus 15 Metern rechts vorbei (56.). Die Fortuna machte die Räume dichter, so dass die nimmer müde anrennenden Homberger keine Lücke fanden. Lorch versuchte es aus 17 Metern, schoss aber genau in die Arme vom eingewechselten Keeper Mario Zelic (61.). Mit – teilweise böigem – Rückenwind, drängten die Gäste weiter nach vorne und versuchten es auch aus der Distanz – ohne Erfolg. Auf der anderen Seite verhinderte Koenders dann beim ersten Angriff der Düsseldorfer nach einem Konter das 0:3, als er nach eigenem Ballverlust im letzten Moment noch gegen Barkok klärte (83.). Doch auch so reichte es zum für Stefan Janßen „verdienten Sieg“ der Hausherren. „Wir haben in den ersten 25 Minuten nicht stattgefunden. Letztlich waren diese 25 Minuten spielentscheidend“, resümierte der VfB-Coach.

Die Statistik:

Fortuna Düsseldorf II – VfB Homberg 2:0 (2:0)

Fortuna: Okoye – Schaub, Goralski, Oberdorf, Könighaus – Bornemann (74. Willms), Lofolomo, Barkok (90./+2 Jürgen), El-Jindaoui (32. Zelic) – Appelkamp (80. Montag), Wegner.

VfB: Offhaus – Kayaoglu, Berisha (65. Urban), Koenders, Walker – Dertwinkel (39. Acar), Kücükarslan (78. Rankl), Kogel (62. Hirschberger) – Lorch, Kader, Wibbe.

Tore: 1:0 Bornemann (17.), 2:0 Appelkamp (18.).

Gelbe Karten: Wegner – Kacinoglu, Kader.

Rote Karte: Okoye (32., grobes Foulspiel, Fortuna).

Schiedsrichter: Fasihullah Habibi (Duisburg)

Zuschauer: 260.

So geht’s weiter: Samstag, 7. März, 14 Uhr: 1. FC Köln II – VfB (Franz-Kremer-Stadion).