Kein Erfolg mit geänderten Reihen: EVD unterliegt Halle

Duisburg. Der EVD unterliegt den Saale Bulls mit 1:5. Nach der Niederlage in Leipzig hatte das Trainergespann die Blöcke umgebaut – allerdings ohne Erfolg.

Die Füchse nullen auch gegen die Bullen. Nach dem 2:4 vom Freitag in Leipzig blieb der Eishockey-Oberligist gestern erneut ohne Zähler. Der EV Duisburg verlor vor 866 Zuschauern gegen die Saale Bulls Halle mit 1:5 (0:1, 1:2, 0:2). Die Füchse waren gegen einen diszipliniert spielenden und taktisch klug eingestellten Gegner nie in Rufweite eines Erfolgs. Den Füchse-Trainern Didi Hegen und Uli Egen hatte es offenbar die Sprache verschlagen. Erst gut 20 Minuten nach der Schlusssirene schlenderte Uli Egen in den VIP-Raum, um die Panne zu erklären.