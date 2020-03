Die Corona-Krise wird auch den Duisburger Sport nicht nur nachhaltig beeinflussen, sie wird ihn beschädigen. Angefangen bei den Profis des MSV Duisburg über Veranstalter wie den Stadtsportbund und den Kanu-Regatta-Verein bis hin zum kleinen Klub in der Fußball-Kreisliga C.

Längst muss allen Funktionären klar sein: Der Fortlauf der aktuellen Saison in allen Sportarten ist unrealistisch. Es müssen Lösungen her: keine Abstiege, dafür Aufstiege mit dann aufgestockten Ligen.

Rettungsschirme müssen kommen

Rettungsschirme, wie in der vergangenen Woche von MSV-Präsident Ingo Wald gefordert, müssen her. Es ist nicht hinnehmbar, dass ein ehrenamtlicher Klub wie der Kanu-Regatta-Verein auf Kosten eines abgesagten Weltcups im Mai in Höhe von 130.000 Euro sitzen bleibt und in die Pleite steuert. Beim Stadtsportbund stehen 100.00 Euro für einen nicht mehr realistischen Marathon im Juni als Kosten zu Buche.

Die öffentliche Hand muss helfen. Es kann nicht sein, dass die Vereine und Verbände, die mit ihren Veranstaltungen nicht nur international, sondern auch national und lokal über Jahrzehnte ihren wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben geleistet haben, nun vor die Hunde gehen.

Vor dem Hintergrund einer Olympia-Bewerbung für 2032 stehen hier auch Land und Bund in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten, dass der lokale Sport eine Überlebenschance hat.

MSV-Spieler setzten ein gutes Signal

Auch Solidarität ist gefragt. Die MSV-Profis, die als Drittliga-Kicker nun keinesfalls in das Raster der Fußball-Millionäre fallen, gehen mit ihrer Bereitschaft zu einem Gehaltsverzicht mit einem guten Beispiel voran. Gerade der Profi-Fußball, vornehmlich in den Bundesligen, steht in der Pflicht, innezuhalten. Mit Fernseh- und Werbegeldern in Milliardenhöhe, die in den letzten Jahren in den Fußball gepumpt wurden, entstand eine Blase, die gerade platzt. Für die Zeit nach Corona gilt schon jetzt: Ein „weiter so“ wird es nicht geben dürfen.

Liebe Leserinnen und Leser, bleiben Sie gesund – und bleiben Sie zu Hause!