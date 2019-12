Duisburg. Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen spielt in der Handball-Verbandsliga am Samstag bei Treudeutsch Lank.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HSG Ve/Ru/Ka muss sich in Lank schadlos halten

Helmut Menzel steht ein Wochenende im Zeichen des Handballs bevor. Am Samstag und Sonntag nimmt der Langenfelder in Bergisch Gladbach an einem Lehrgang zur Verlängerung der Trainer-B-Lizenz teil. Am Samstagabend fährt er weiter nach Meerbusch, wo er ab 19.30 Uhr mit seiner Mannschaft, der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen, in der Verbandsliga eine knifflige Aufgabe zu lösen hat.

Nach den Niederlagen beim TV Kapellen und beim TV Aldekerk II muss sich der Tabellenzweite bei Treudeutsch Lank schadlos halten, damit der Kontakt zum Spitzenreiter TV Geistenbeck nicht abreißt. Die Mönchengladbacher, die noch immer eine weiße Weste vorweisen, sind am 11. Januar zu Gast in Rumeln. „Wir wollen dann ein echtes Topspiel haben und nicht schon sechs Punkte hinterherhinken“, sagt Menzel, der in Lank mit erbitterter Gegenwehr rechnet: „Treudeutsch ist eine klassische Heimmannschaft, die zuhause jeden Gegner schlagen kann. Wir werden eine Topleistung abrufen müssen, um dort zu bestehen.“

Neben dem Langzeitverletzten Fabian Schwartz (Reha nach Ellenbogen-Operation) muss Ve/Ru/Ka auch auf Pascal Wolfhagen verzichten. Der Kreisläufer kuriert an einem Haarriss in der Kniescheibe, den er sich in Aldekerk zugezogen hat, und wird voraussichtlich sechs Wochen ausfallen.