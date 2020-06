HSG-Spieler Fabian Schwartz kehrt Duisburg den Rücken

Duisburg. Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen verliert einen Leistungsträger. Mit Mirko Krogmann ist dafür ein arrivierter Spieler neu an Bord.

Luisa Knippert ist der persönliche Aufstieg gelungen. Die 21-jährige Handballerin wechselt vom Zweitligisten TV Beyeröhde zum Erstligisten VfL Oldenburg. Für sie ist das sehr schön, für die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen eher weniger. Denn der Herren-Verbandsligist muss künftig ohne „Fabs“ auskommen. Fabian Schwartz ist mit Luisa Knippert liiert und zieht mit ihr vom Niederrhein nach Niedersachsen. Am Wochenende steht der Umzug an. „Keine Frage, dieser Abgang tut uns weh“, sagt Ulrich Nepicks, der 2. Vorsitzende von Ve/Ru/Ka: „Mit Fabian verlieren wir einen der besten Spieler der Liga.“

Der Abgang des regionalligaerfahrenen Rückraumspielers wiegt schwer. Personell geht die HSG aber dennoch gestärkt in die neue Saison. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt“, so Nepicks: „Wir haben einen Kader beisammen, der in der Lage ist, im oberen Tabellendrittel zu landen.“ Den Aufstieg in die Oberliga geben die Rumelner Verantwortlichen ganz bewusst nicht als primäres Saisonziel aus. Denn im Vergleich zur coronabedingt abgebrochenen Saison, die die HSG als Vierter beendete, haben sich insgesamt 15 Veränderungen ergeben. Das geht glatt als Umbruch durch.

Linkshänder mit Gardemaß

Dass Mirko Szymanowicz künftig als Spielertrainer fungiert und von seinem Onkel Rainer Puchala als Co-Trainer unterstützt wird, steht bereits seit Anfang März fest. Die Verpflichtungen von Marius Brunotte (VfB Homberg), Steffen Langer (Bayer Uerdingen und Till Lutzer (DJK Adler Königshof, A-Jugend) sind sogar noch länger in trockenen Tüchern. Ihre Zusagen gegeben haben nun auch Max Kraas und Mirko Krogmann. Kraas (20) war in der vergangenen Saison der dritte Torhüter der Wölfe Nordrhein. „Er bringt richtig gute Voraussetzungen mit“, findet Ulrich Nepicks: „Bei uns bekommt er die Möglichkeit, regelmäßig zu spielen und sich so weiterzuentwickeln.“ Kraas tritt die Nachfolge von Niclas Staat an. Der bisherige Gespannpartner von Sebastian Brysch studiert in Köln und wird sich wohl dort einen Verein suchen.

Mit Mirko Krogmann wechselt ein Linkshänder mit Gardemaß nach Rumeln. Der 30-Jährige ist 2,06 Meter groß und kennt Mirko Szymanowicz und Rechtsaußen Domenic Gatza aus der gemeinsamen Zeit beim VfB Homberg. In der vergangenen Saison spielte „Krogi“ für den MTV Rheinwacht Dinslaken, bei dem er aber nicht so recht ankam. Seinen Vertrag beim Regionalliga-Meister von 2019 löste der Halbrechte kürzlich auf. „Dass Mirko künftig für uns spielt, macht absolut Sinn“, so Nepicks: „Er benötigt beruflich bedingt eine gewisse Flexibilität, die wir ihm bieten können. Außerdem kennt er viele aus unserer Mannschaft bereits.“

Drei interne Verstärkungen

Neben den fünf externen Neuzugängen gibt es bei der HSG auch drei interne Verstärkungen. Die A-Jugendlichen Marvin Euchler (Linksaußen) und Finn-Luca Siebert (Rechtsaußen) gehören künftig auch dem Verbandsliga-Kader an. Gleiches gilt für Henrik Bay. Der 22-jährige Allrounder rückt aus der Bezirksliga-Reserve auf.

Den Zugängen stehen insgesamt sechs Abgänge gegenüber. Zu Fabian Schwartz und Niclas Staats gesellen sich auch Pascal Wolfhagen und Anthony Pistolesi. Kreisläufer Wolfhagen verlässt den Verein mit noch unbekanntem Ziel. Linkshänder Pistolesi, früherer Bundesliga-Spieler und mittlerweile 46 Jahre alt, erhielt keinen neuen Vertrag. Nico Arend (TuS Lintorf) und Fabian Zarnekow (Ziel unbekannt) hatten Ve/Ru/Ka bereits während der Saison verlassen.

Planungen zu 99,9 Prozent abgeschlossen

„Unsere Planungen sind damit zu 99,9 Prozent abgeschlossen“, sagt Ulrich Nepicks: „Das ist der Kader, mit dem wir in die neue Saison gehen. Es sei denn, uns läuft noch ein interessanter Spieler über den Weg.“ Die Saison soll für Ve/Ru/Ka am 5. September mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger TuS Lintorf II beginnen. Zurzeit trainieren die Szymanowicz-Schützlinge zweimal wöchentlich auf der Platzanlage des Rumelner TV. In die Halle des Albert-Einstein-Gymnasiums kommt die HSG voraussichtlich ab Mitte Juli.