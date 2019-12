HSG Hiesfeld/Aldenrade verspielt die Tabellenführung

Dirk Rahmel saß auf der Mannschaftsbank und blickte ins Weite. „So etwas macht mich fertig“, sagte der Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade. „Allerdings kann ich damit deutlich besser leben als mit der Niederlage gegen Rheydt.“ Weil nun aber auch das Spitzenspiel gegen den TV Aldekerk II verloren gegangen ist, ist der einstige Spitzenreiter den ersten Platz nun erst einmal los.

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Aldekerk II 21:26 (11:12): „Wir haben das Spiel verdient verloren. Und wir haben gegen Aldekerk II verloren“, stellte der Coach klar. Im Vorfeld hatte der HSG-Coach befürchtet, dass zahlreiche Spielerinnen des Drittliga-Teams aus Aldekerk auflaufen würden, da das Spiel der ersten Mannschaft zeitlich verlegt worden war. „Aber das ist alles nicht passiert. Eine Spielerin war dabei, aber das war es dann auch schon.“ Früh deutete sich an, dass es für die HSG schwer werden würde. Zwar führten die Gastgeberinnen, die nach einigen Heimpartien in Hiesfeld nun erstmals wieder am Walsumer Driesenbusch spielten. mit 3:1 und 4:3, doch danach legte Aldekerk einen ersten Zwischenspurt zum 4:7 hin. Beim 10:10 von Mailin Strunz gelang der HSG erstmals wieder der Ausgleich, in die Pause ging es mit einem knappen Rückstand.

Danach ging es rund. Erst gelang Maike Kern das 13:12, dann traf Strunz zweimal zum 15:13 (38.). Alles gut? Es schien so – ehe gar nichts mehr klappte: Zwölf Minuten lang blieb der Spitzenreiter ohne eigenen Treffer, kassierte in dieser Phase aber acht Gegentore. Die extrem offensive Deckung der Gäste stellte die HSG-Spielerinnen offenbar vor massive Probleme. Das Team wirkte verunsichert – und in einigen Szenen ratlos. Rahmel: „Den Eindruck hatte ich auch. Dabei war uns klar, wie Aldekerk spielen würde. Wir hatten für alles Konzepte. Es klappte nur einfach nichts.“ Die HSG fing sich, verkürzte beim 20:22 von Jenny Lang (56.) nochmal auf zwei Tore, aber Aldekerk ließ sich den Sprung auf Platz eins nicht mehr nehmen. „Mit nur 21 Toren gewinnt man ein solches Spiel nicht“, sagte Dirk Rahmel. „Es ist nichts passiert und noch alles möglich. Aber viel dürfen wir uns nun nicht mehr erlauben“, blickt der Coach nach vorne.

TV Biefang – Eintracht Duisburg 13:16 (7:8): Eintracht-Trainer Janosch Greinert nahm es mit Humor. „Nein, das war nicht das Halbzeitergebnis“, kommentierte er den Endstand, der eher nach Resultaten aus den 70er-Jahren klingt. „Das Spiel war anstrengend“, erklärte der Coach. Denn in der Abwehr musste der Aufsteiger viel Arbeit leisten, tat dies aber auch vorbildlich – und fair. „Wir haben nur eine gelbe Karte und drei Siebenmeter kassiert“, so Greinert, der zudem die starke Leistung von Torhüterin Anke Sternemann herausstellte. Auch mit der Offensivleistung war er nicht unzufrieden. „Müsste man eigentlich sein“, so Greinert, „aber das waren alles recht lange Angriffe. Wir hatten eine gute Quote – und Biefang hat nun einmal auch gut gespielt.“ Der Neuling steht aktuell auf dem fünften Platz.

TV Witzhelden – GSG Duisburg 40:27 (18:15): „Wir kassieren im Augenblick deutlich zu viele Tore“, resümierte Teammanager Werner Stöckmann nach der klaren Niederlage in Leichlingen. Ein Grund sind die vielen Ausfälle, die eine Umstellung der Abwehr nötig machten. Zudem fiel Magdalena Pesch aus beruflichen Gründen und Torsteherin Kim Weiland krankheitsbedingt aus. Dabei verlief die erste Spielhälfte recht ordentlich. Die Abwehr steigerte sich und konnte die schnellen Angriffe der Gastgeber entschärfen. Bis zur 39. Minute blieben die gut kämpfenden Duisburgerinnen auf Schlagdistanz und konnten auf zwei Tore verkürzten. Eine Zeitstrafe gegen Natalie Bogdanski brachte die Großenbaumerinnen auf die Verliererstraße. Stöckmann: „In so einem Spiel reichen zwei Wechselspielerinnen eben nicht aus.“

Verbandsliga:

VfL Rheinhausen – TV Anrath 24:14 (10:9): Der VfL ist zunächst nur schwer ins Spiel gekommen. „Wir hatten die Mannschaft davor gewarnt, den Gegner am Tabellenstand zu beurteilen“, sagt Uwe Kiel, der Sportliche Leiter der Rheinhauserinnen. So ging der VfL nur mit einer knappen Führung in die Pause. „Danach haben wir aber wirklich sehr gut gespielt“, lobte er den Auftritt seiner Mannschaft. Dabei hatte der VfL sogar eine Phase von rund zehn Minuten ohne Torerfolg, dennoch wurde es gegen das Schlusslicht, das dann doch nicht entscheidend zusetzen konnte, deutlich. „Wir spielen nun gegen Waldniel. Sollten wir das auch gewinnen, sind wir auf einem guten Weg zum Klassenerhalt“, sagte Kiel nach dem Sieg des nun viertplatzierten VfL.

HC TV Rhede – VfB Homberg 26:17 (11:6): VfB-Trainer Joshua Wiesehahn war trotz der Niederlage gut gestimmt: „Das mag sich komisch anhören, aber ich bin stolz auf die Mädels, weil sie sich nicht aufgegeben und immer weiter gekämpft haben.“ Denn gerade dies hatte er zuletzt kritisieren müssen. Nach der heftigen Klatsche aus der Vorsaison sind die Hombergerinnen mit etwas zu viel Respekt in die Partie gegangen: „Das Spiel war daher nicht zu gewinnen.“ Nach der Pause zog Rhede auf sieben Tore davon; diesen Abstand hielt der VfB bis Spielende. „Ich hatte ja an dem Spieltag, als wir auf Platz eins standen, gesagt, dass das eine schöne Momentaufnahme sei“, so Wiesehahn. „Nun stehen wir im Mittelfeld und damit dort, wo ich uns auch sehe.“ Daher gilt es nun gegen den TV Lobberich II und die SSG/HSV Wuppertal II noch mal nachzulegen: „Wir wollen mit einem positiven Punktekonto in die Pause gehen.“

Torschützinnen:

Oberliga:

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Aldekerk II 21:26 (11:12): HSG: Strunz (8/2), Kern (6/1), Lang (3), Hüsken, Löwenthal (je 2).

TV Biefang – Eintracht Duisburg 13:16 (7:8): Eintracht: Boy (6/3), Upietz, Liedtke (je 2), Schild (2/1), Brock, Bauerfeld, Schreiner, Arend.

TV Witzhelden – GSG Duisburg 40:27 (18:15): GSG: Bogdanski (7/5), Walter (5), Stoppelkamp (4), Kaiser, Roth (je 3), Kühnel, Annika Kohs (je 2), Kristina Kohs.

Verbandsliga:

VfL Rheinhausen – TV Anrath 24:14 (10:9): VfL: Hendricks (5/5), Winkels, Scheske, Radtke (je 4), Adilovic, Kleinrensing (je 3), Mayboom.

HC TV Rhede – VfB Homberg 26:17 (11:6): VfB: Wiedey (6), Müller (5), Clemens (3), Pusch (2), Simic.