Heimvorteil für Recklinghausen gegen Walsum ist Geschichte

Die Stolperfalle ist beseitigt. Jahrelang hatten die Spieler der RESG Walsum – und nicht nur sie – bei den Gastspielen beim RHC Recklinghausen weniger mit dem jeweiligen Team des Gastgebers zu kämpfen als mit den äußeren Umständen. Gemeint ist die nicht einmal kniehohe Bande in der Heinrich-Auge-Halle, die einen merklichen Heimvorteil für die in der Regel spielerisch unterlegenen Vestischen dargestellt hat. Seit dem vergangenen Jahr steht nun die neue 60.000 Euro teure Plexiglasbande, auf die die Walsumer Verantwortlichen wohl am Samstag einen etwas neidischen Blick werfen werden, wenn die beiden Bundesligateams der RESG in Recklinghausen gastieren. Um 15.30 Uhr sind die Männer an der Reihe, um 18 Uhr die Frauen.

Wieder an Bord: Maike Johannsen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Ausgangslage in beiden Duellen ist ähnlich bis identisch: Die Gäste aus dem Duisburger Norden sind jeweils der klare Favorit. Ein bisschen eindeutiger dürfte das sogar bei den Frauen sein, denn hier ist der gastgebende RHC abgeschlagener Tabellenletzter mit 27:102 Toren und ohne einen einzigen Punkt. Da muss es für das Team von Markus Lusina und Thomas Drotboom Pflichtprogramm sein, nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wieder die volle Ausbeute einzufahren. Allerdings fehlen bei diesem Unterfangen mit Anna Kaub, Maybritt Giesing und Anna Romero gleich mehrere Leistungsträgerinnen, dafür ist aber Maike Johannsen wieder mit von der Partie. „Die Punkte müssen nach Walsum – egal, wie“, betont Coach Drotboom.

Auch die männlichen Kollegen sind in der Favoritenrolle. Christopher Nusch und sein Team wollen Platz zwei verteidigen, was gegen den Vorletzten, der bislang nur gegen Schlusslicht SG Blue Lions gepunktet hat, auch funktionieren sollte. „Wir müssen voll konzentriert an die Sache rangehen. Wichtig ist, dass wir ruhig auf unsere Chancen warten und sie dann nutzen“, so Coach Nusch. Kapitän Tobias Wahlen wird nach einer Pause wieder ins Tor zurückkehren, während Oldie Nuno Rilhas, der zuletzt leicht angeschlagen nicht trainieren konnte, fehlen wird.