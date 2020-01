Hamborn 07 will den Duisburger Stadtpokal verteidigen

Das ist doch mal eine Kampfansage von Michael Pomp: „Wer den Pokal gewinnen will, muss erst einmal an uns vorbei!“ Klar, ein bisschen Augenzwinkern ist da natürlich dabei, denn dem Trainer von Fußball-Landesligist Hamborn 07 ist wie vermutlich allen seinen Kollegen, die heute und morgen beim 34. Turnier um den Fußball-Stadtpokal an der Bande der Halle an der Krefelder Straße stehen, ein solcher Triumph weniger wichtig als das Abschneiden in der Meisterschaft. Doch Pomp schiebt nach: „Natürlich steckt da auch eine gewisse Wahrheit drin, denn wenn wir dort mitspielen, wollen wir auch erfolgreich sein – und deshalb lautet unser Ziel, den Stadtpokal zu verteidigen.“

Im Vorjahr hatten die Löwen noch als Bezirksligist die klassenhöhere Konkurrenz düpiert. „Warum soll uns das jetzt als Landesligist nicht wieder gelingen?“, fragt Michael Pomp. An der Motivation soll es nicht mangeln, denn der Coach musste bei der Nominierung seines 15-Mann-Kaders sogar einigen Kickern eine Absage erteilen, die er lieber nicht auf dem Parkett sehen möchte – immer die Verletzungsgefahr im Hinterkopf. Ihr Debüt im 07-Trikot sollen aber auf jeden Fall die beiden Neuzugänge Nico Klotz und Marcel Stenzel geben.

Im Vorjahr wurde Thorsten Kogel (hinten) mit dem VfB Dritter. Der Regionalligist ist naturgemäß wieder erster Titelanwärter. Foto: Mark Bohla

Stefan Janßen stellt sich auf ein Duell mit seinem ehemaligen Co-Trainer Michael Pomp ein. „Wir werden versuchen, dem Topfavoriten Hamborn 07 ein Bein zu stellen und sie als Stadtmeister abzulösen“, sagt der Trainer des VfB Homberg mit einem Zwinkern. Denn dass sein eigenes Team als Regionalligist der absolute Topfavorit auf den Titel ist, ist auch dem Coach klar. „Wir gehen als klassenhöchster Verein an den Start und nehmen die Rolle des Favoriten auch gern an“, sagt Janßen.

Homberg peilt den zwölften Titel an

Der zwölfte Titel des Rekordsiegers aus Homberg ist das erklärte Ziel, das Erreichen der Zwischenrunde in einer Gruppe mit Bezirksligist DJK Vierlinden, den A-Ligisten TSV Bruckhausen und ESV Hohenbudberg sowie B-Ligist Turnerschaft Rahm sollte Pflicht sein. Doch Janßen stellt auch klar: „In der Halle spielt die Ligenzugehörigkeit nicht eine so große Rolle. Jeder Verein ist in der Lage fünf, sechs gute Kicker zu stellen.“ Wichtig ist dem Trainer, dass die teilnehmenden Vereine dies auch tun: „Jeder Klub sollte dieses stets gut organisierte Turnier respektieren und seine beste Truppe stellen, die guten und fairen Fußball bietet.“

Der VfB selbst wird da mit gutem Beispiel vorangehen – wenngleich Janßen ein Verletzungsrisiko angeschlagener Spieler freilich nicht in Kauf nehmen wird. „Uns kommt das Turnier aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase bis zum Restrundenauftakt am 25. Januar nicht ganz gelegen“, gibt der Trainer zu. „Aber wir nehmen es dennoch sehr gerne mit und werden mit viel Freude dabei sein.“ Konkurrenz auf den Titel sieht er dabei nicht nur in der Truppe seines ehemaligen Co-Trainers. „Genc Osman, der DSV 1900, der FSV Duisburg, es sind einige gute Klubs dabei, die in den letzten Jahren stark in der Halle gespielt haben.“

FSV mit dem stärksten möglichen Team

Apropos FSV: Im vergangenen Jahr schickte der damalige Oberligist statt der ersten Mannschaft seine A-Jugend ins Rennen, was zwar sportlich gar keine schlechte Idee war, trotzdem aber für Unmut bei der Konkurrenz und den Veranstaltern sorgte, die mangelnden Respekt gegenüber dem Turnier ausmachten. Eine solche Gefahr besteht in diesem Jahr nicht. FSV-Trainer Markus Kowalczyk bietet bis auf den verletzten Adil Chihi und Urlauber Emir Alic sein bestes verfügbares Team auf. „In der Halle muss man spielen können, das ist ein ganz anderer Fußball“, weiß Kowalczyk.

Dass seine Jungs das drauf haben, zeigten sie kurz vor dem Jahreswechsel beim Turniersieg in Reken. Der FSV startet gleich mit dem Derby gegen Hamborn 07 ins Turnier; weitere Gruppengegner sind die A-Ligisten Wanheim 1900 und SV Duissern sowie B-Ligist TuS Asterlagen.

Rahm ist zum ersten Mal dabei

Apropos B-Ligist: Als eines von vier Teams aus der zweituntersten Spielklasse feiert die Turnerschaft Rahm ihre Premiere beim Stadtpokal – und das unverhofft. „Auf einmal hat man uns gesagt, dass wir dabei sind, weil wir am Stichtag Tabellenführer unserer Gruppe waren“, berichtet Trainer Holger Schut. Den Platz musste der Klub aus dem äußersten Südosten der Stadt inzwischen wieder an den Dümptener TV abgeben. „Der Aufstieg ist unser großes Ziel. Aber wir haben einen Drei-Jahres-Plan, es muss also noch nicht in dieser Saison klappen“, so Schut.

Beim Stadtpokal, den er als „Belohnung für die starke Hinrunde“ sieht, setzt der Coach seine Spieler in Schichtarbeit ein. „Die Anfangszeit ist leider nicht optimal“, findet er. Zehn Kicker werden daher zum Turnierstart dabei sein, andere stoßen später nach Abschluss ihres Arbeitstages dazu.

Zahlen und Fakten

Gruppe A

17.30 Uhr: TSV Bruckhausen – Turnerschaft Rahm; 17.58 Uhr: VfB Homberg – DJK Vierlinden; 18.26 Uhr: ESV Hohenbudberg – TSV Bruckhausen; 18.54 Uhr: Turnerschaft Rahm – VfB Homberg; 19.22 Uhr: ESV Hohenbudberg – DJK Vierlinden; 19.50 Uhr: TSV Bruckhausen – VfB Homberg; 20.18 Uhr: Turnerschaft Rahm – ESV Hohenbudberg; 20.46 Uhr: DJK Vierlinden – TSV Bruckhausen; 21.14 Uhr: VfB Homberg – ESV Hohenbudberg; 21.42 Uhr: DJK Vierlinden – Turnerschaft Rahm.

Gruppe B

17.44 Uhr: SV Duissern – TuS Asterlagen; 18.12 Uhr: FSV Duisburg – Hamborn 07; 18.40 Uhr: Wanheim 1900 – SV Duissern; 19.08 Uhr: TuS Asterlagen – FSV Duisburg; 19.36 Uhr: Wanheim 1900 – Hamborn 07; 20.04 Uhr: SV Duissern – FSV Duisburg; 20.32 Uhr: TuS Asterlagen – Wanheim 1900; 21 Uhr: Hamborn 07 – SV Duissern; 21.28 Uhr: FSV Duisburg – Wanheim 1900; 21.56 Uhr: Hamborn 07 – TuS Asterlagen.

Der Modus

Der Erste und der Zweite aus jeder der vier Vorrundengruppen erreichen die Endrunde am Samstag (ab 12.30 Uhr). Außerdem qualifiziert sich an beiden Vorrundentagen jeweils der Bessere der beiden Drittplatzierten für die nächste Turnierphase.