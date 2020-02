Der Name selbst drückt es schon aus. Wenn sich der SV Genc Osman Duisburg und Hamborn 07 am Sonntag in der Fußball-Landesliga gegenüberstehen, ist das so etwas wie das 100-Jahre-Derby. Die Löwen wurden bereits 1907 gegründet, die „jungen Osmanen“, was in etwa eine Übersetzung des Neumühler Vereinsnamens ist, im Jahr 2007.

SV Genc Osman Duisburg – Hamborn 07 (So., 15.30 Uhr): „Jung und unbeschwert“ können die Neumühler das Lokalduell auch angehen. „Dennoch haben wir nichts zu verschenken. Jeder ist für seinen Tabellenplatz selbst verantwortlich“, sagt Genc-Trainer Ilyas Basol. „Wir freuen uns auf dieses Spiel und wollen es unbedingt gewinnen.“ Basol ist klar, „dass Hamborn derzeit Siege braucht. Selbst ein Remis hilft ihnen ja nur wenig weiter.“ Beim 12:0 im Kreispokal gegen den FC Albania „hat sich Samet Sadiklar mit vier Treffern den Frust von der Seele geschossen. Auch Salih Altin hat wieder eine Halbzeit gespielt, sodass Hakan Uzun derzeit unser einziger Ausfall ist.“ Mit Blick auf die Löwen geht der Neumühler Coach davon aus, „dass Hamborn wohl erstmal abwartend spielen wird“.

Löwen-Trainer Michael Pomp. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Sein Gegenüber Michael Pomp mag seine taktische Ausrichtung naturgemäß im Vorfeld nicht preisgeben, doch eines stellt er klar: „Wir haben acht Tore in den zwei letzten Spielen kassiert. Dass mich das stört, ist keine Frage. Mit einem Schnitt von vier Gegentoren wird es immer schwer.“ Schon allein vor diesem Hintergrund hat er in der abgelaufenen Woche die Videoaufzeichnung vom 3:3 in Remscheid mit seinem Team unter die Lupe genommen. Klar ist freilich auch: Würde auch das Nord-Derby wieder so enden, wäre das für Pomp grundsätzlich in Ordnung. „Wir wissen, gegen wen wir spielen. Ein Punkt wäre da schon eine gute Sache.“

Froh ist der Löwen-Trainer, dass der zuletzt fehlende Julian Bode ins Training zurückgekehrt ist. André Meier kommt immer besser in Tritt, ist für volle 90 Minuten aber wohl noch nicht fit genug. Der in Remscheid angeschlagen ausgewechselte Nico Klotz hat voll trainiert.

SV Wermelskirchen – FSV Duisburg (So., 15 Uhr): Grundsätzlich steht Markus Kowalczyk für seine Rückkehr an die Seitenlinie bereit. Der Cheftrainer des FSV, der nach einer Knieoperation in den vergangenen Wochen von seinem Assistenten Thomas Cvetkovic vertreten wurde, hat dafür grünes Licht bekommen. Allerdings hat er in medizinischer Hinsicht ganz andere Bedenken: Der Coronavirus bereitet dem Ex-Profi Sorgen. „Gesundheit kann man nicht kaufen, sie ist für mich das Allerwichtigste“, sagt er. Das heißt: Hätte einer seiner Spieler die Befürchtung, sich über Kontakte auf dem Fußballplatz zu infizieren, würde er dies ernst nehmen und diesen nicht zum Einsatz überreden wollen. „Und wenn fünf oder sechs Spieler nicht auflaufen wollen, brauchen wir auch gar nicht nach Wermelskirchen zu fahren. Meine private Meinung ist: Als Verband würde ich erst einmal den Spielbetrieb aussetzen“, so Kowalczyk. Auf Anfrage der Sportredaktion erklärte Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses: „Solange uns die Gesundheitsämter nicht anweisen, es zu tun, werden wir keine Spiele absetzen.“

Duisburger SV 1900 – Schwarz-Weiß Düsseldorf (So., 15.15 Uhr): Die Tabelle legt es nahe: Der DSV 1900 sollte gewinnen – schon um selbst wieder zu klettern. Zudem könnten die Wanheimerorter mit dem Neuling aus Düsseldorf nach Punkten gleichziehen und die Schwarz-Weißen mit in den Strudel ziehen. „Wir blenden die Tabelle aus. Es geht darum, dass wir wieder so spielen wie gegen Rellinghausen“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. Firat Durmus fällt verletzt aus, während Pierre Kanzen nach Gelbsperre zurück ist. Dagegen ist die Saison für Yunus Emre Kocaoglu verletzungsbedingt wohl beendet. Zudem hat sich Kadir Yildirim im Training einen Bänderriss zugezogen. Verstärkung steht aber auch bereit: Der Japaner Keita Taguchi ist ab sofort spielberechtigt und wird dem Kader angehören. „Ober er von Beginn an spielt, weiß ich nicht, aber er wird uns in der Rückrunde auf jeden Fall helfen“, so Schneider.