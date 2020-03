Michael Pomp hat ein neues Hobby. „Irgendwann hat man auch mal alle Fernsehserien durch. Da habe ich jetzt das Puzzlen wiederentdeckt“, sagt der Trainer von Fußball-Landesligist Hamborn 07. Nicht die der ganz kleinen Sorte, versteht sich. „Die mit 1000 und 2000 Teilen habe ich schon durch“, berichtet der 36-Jährige. So einige Stunden habe er dafür schon in seinem heimischen Keller verbracht. Zeit genug dafür hat er angesichts der aktuellen Lage ja gezwungenermaßen.

Die Anlage im Holtkamp hat Pomp genau wie seine Spieler jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr betreten. Seinen Hauptberuf als Lehrer kann er durch die Schulschließungen auch nur noch sehr begrenzt ausüben. „Ab und an bin ich noch in der Schule. Aber parallel mache ich jetzt eine Ausbildung zum Hausmann“, sagt er augenzwinkernd. Während seine Ehefrau weiterhin in Vollzeit arbeitet, kümmert sich Michael Pomp um das, was daheim anliegt. Dabei hat er besonderen Spaß am Kochen gefunden. „Wir haben im Freundeskreis jetzt sogar einen Foodblog erstellt“, erzählt er. Da werden dann via Netz die Kreationen geteilt – ob es jetzt ein „Erdbeer-Bananen-Zitronen-Kiwi-Smoothie a la Pomp“ ist oder Puten-Paprika-Geschnetzeltes mit Nudeln.

Hamborns sportliche Leitung führt Gespräche

Weil zu viele Köche laut Sprichwort den Brei verderben, hält sich Michael Pomp aus den derzeit naturgemäß auf digitalem Weg geführten Gesprächen mit den Spielern über ihre Zukunft heraus. „Das macht unsere sportliche Leitung. Die ist dabei, mit den Jungs zu verlängern, mit denen wir verlängern wollen“, so der Coach.

Wann und unter welchen Bedingungen ein Neustart erfolgen kann, vermag auch Michael Pomp nicht vorherzusagen. „Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in dieser Saison keinen Fußball mehr spielen werden“, sagt er. „Letztlich wird es aber keine validen Umfragen geben, wie mit der aktuellen Saison zu verfahren ist. Das wird irgendwann an höherer Stelle entschieden werden – und es ist klar, dass man es nicht allen Vereinen recht machen kann.“

Ballarbeit ist für Michael Pomp derzeit nicht angesagt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Klar ist aber auch: Sollte Michael Pomp Recht behalten und die aktuelle Spielzeit ohne weitere sportliche Vergleiche enden, müssten sich die Löwen wohl keine Sorgen machen, nach dem Wiederaufstieg im vergangenen Sommer gleich wieder in den Fahrstuhl nach unten zu steigen. Denn egal, ob die Idee zum Tragen kommt, die Tabelle zum Hinrundenende für die Wertung heranzuziehen, oder diejenige genommen wird, die aktuell vorliegt – da stehen die Hamborner jeweils auf einem Nichtabstiegsplatz. Nach lange Zeit verkorkster Hinserie hatten sie sich mit einem Endspurt und dem 3:2-Sieg am 17. Spieltag in Burgaltendorf gerade eben auf Platz 14 gehievt – passend zur Devise des Trainers, dass er nur zweimal in der Saison auf die Tabelle schaut: nach der Hinrunde und am Ende.

Pomp plädiert für Wertung zur Saisonhälfte

Michael Pomp macht deutlich, dass er die Lösung, nach 17 Runden den Schlussstrich zu ziehen, als die praktikabelste ansieht. „Nach der Hinrunde hat einmal jeder gegen jeden gespielt. Da muss nicht jeder immer Heimrecht gehabt haben. Die Saison auszudehnen und weiterzuspielen, halte ich für ausgeschlossen. Wie wollen wir das machen? Die Verträge der Spieler enden ja auch teilweise im Sommer. Auf diese Art und Weise können wir wenigstens unser System beibehalten.“ Dabei ist ihm bewusst, dass eine Lösung, die nicht auf Absteiger verzichten würde, einige Härten mit sich brächte: „Das würde manche ziemlich treffen – auch Leute, mit denen ich befreundet bin.“

Generell weiß aber auch Michael Pomp, dass sich jegliche Art von Planung einer neuen Saison derzeit im luftleeren Raum befindet – weil niemand wirklich vorhersagen kann, wann das Virus wirklich besiegt und damit Kontaktsport erst wieder möglich sein kann. „Bevor wir nicht einen Impfstoff haben, kann das nicht passieren. Ich vertraue auch darauf, dass das klappen wird, aber vor August oder September rechne ich nicht damit, dass wir spielen können“, sagt der Löwen-Coach. Das müsse sich dann logischerweise auch in den Verträgen der Spieler niederschlagen, die ja in der Regel auch in ihren Berufen im „richtigen Leben“ von der Krise betroffen sind. Alles Dinge, die bedacht werden wollen.

Bis er seine Jungs irgendwann mal wieder auf dem Trainingsplatz an der Westerwaldstraße begrüßen kann, muss sich Michael Pomp damit begnügen, ihre Bemühungen, fit zu bleiben, auf digitalem Weg zu verfolgen. Alle müssen ihm ihre Laufleistungen, die sich über diverse Apps dokumentieren lassen, schicken – „mehr ist einfach nicht möglich“, weiß er.

Der Hamborner Trainer selber kommt zumindest mit den derzeitigen Beschränkungen recht gut klar. Er macht sich Gedanken über das E-Learning, das digitale Lernen: „Beim nächsten Mal, wenn so etwas passiert, müssen wir besser gewappnet sein.“ Mit Puzzles wird er sich dann auch noch besser ausstatten. Die nächste Herausforderung, jetzt mit 4000 Teilen, lässt derzeit auf dem Postweg auf sich warten.