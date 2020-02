Hamborn 07 kommt ramponiert aus der Winterpause

Die Rentner, die sich am Sonntag im Unterstand am Kunstrasenplatz im Holtkamp vor dem Wind schützten, wurden wehmütig. Schon früh hatten sie sich damit abgefunden, dass die Landesliga-Fußballer von Hamborn 07 an diesem Tag gegen Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld ohne Chance waren, und schwelgten in Erinnerungen, während die Löwen mit 0:5 (0:3) untergingen. Motto: Früher war alles besser.

Die alten Herren griffen verklärt tief in die Kiste und nannten Strategen, die ihre Väter vermutlich beizeiten auch beschimpft hatten: Peter Everhartz, der kleine Achim Foest, Ali Höfer, Dieter Münnich und – ach – den Klaus Rach nannten sie auch. Alles feine Fußballer und Trainer. Und überhaupt: Die Hiesfelder seien damals immer wie begossene Pudel mit einer Niederlage im Gepäck von der Hamborner Anlage geschlichen.

Am Sonntag schlichen die Löwen vom Platz. Trainer Michael Pomp, dessen Beliebtheitswerte bei den Rentnern im Unterstand ausbaufähig sind, blickte nicht zurück – er quälte sich mit der Gegenwart. „Das waren heute zwei Klassen Unterschied“, stellte der Coach fest. Seine Mannschaft habe den Unterschied zwischen Vorbereitung und Meisterschaft nicht verinnerlicht. Natürlich war der Gast aus Dinslaken der Favorit. Aber die Veilchen mussten sich nicht groß anstrengen, um dieser Rolle gerecht zu werden. Pomp: „Man darf gegen Hiesfeld verlieren. Aber nicht so. Das war nicht akzeptabel.“

Die personelle Not wollte Pomp nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Jeder hat den Anspruch, ein Landesliga-Spieler zu sein.“ Doch das erste Punktspiel im neuen Jahr machte deutlich: Der Aufsteiger hat sich ramponiert und geschwächt aus der Winterpause zurückgemeldet.

Einfache Gegentore

Mit Erkut Ay in der Innenverteidigung hätten sich die Hamborner vermutlich ein wenig stabiler präsentiert und den Hiesfeldern das Toreschießen nicht so leicht gemacht. Doch Ay ist bekanntlich wegen eines verbalen Ausfalls beim Stadtpokalturnier für drei Monate gesperrt.

Die Hoffnung, dass es lange 0:0 stehen könnte, war schon in der elften Minute dahin, als fünf Spieler die Situation nicht klären konnten. Pascal Spors konnte so den ungefährdeten Sieg einleiten. Auch beim 0:2 durch Damiano Schirru (25.), dem 0:3 durch Ömer Akbel (41.), dem 0:4 durch Ahmet-Malik Uzun (50.) und dem 0:5 durch Gino Mastrolonardo (65.) war die Löwen-Abwehr überfordert.

Auch in der Offensive haben die personell gebeutelten Hamborner ein Problem. Ihren Toptorjäger Oguzhan Cuhaci mussten sie im Winter zum FSV ziehen lassen. Am Sonntag stürmte mit Maurice Hörter ein Mittelfeldspieler. Alternativen gab es nicht. Trainer und Rentner müssen sich Sorgen machen.