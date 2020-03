Duisburg. Löwen-Trainer Michael Pomp erwartet ein anderes Auftreten als im Hinspiel. Für den Duisburger SV 1900 steht das Kellerduell in Speldorf an.

Das nächste Derby in der Fußball-Landesliga steht an: Eine Woche nach dem 1:1 beim SV Genc Osman ist Hamborn 07 nun gegen den anderen Nachbarn aus dem Duisburger Norden gefordert. Um 15.30 Uhr empfangen die Löwen am Sonntag den FSV Duisburg.

Hamborn 07 – FSV Duisburg (15.30 Uhr): Das Hinspiel ist den Hamborner Anhängern noch in unangenehmer Erinnerung. Mit 0:3 lag ihr Team schon nach 24 Minuten aussichtslos durch einen Hattrick von Boran Sezen zurück. Weil sich der FSV-Torjäger beim dritten Treffer verletzte und sein Team ohne ihn einen Gang zurückschaltete, blieb es bei diesem Ergebnis, was aber nichts an der allgemeinen Enttäuschung über einen schwachen Auftritt änderte. Klar, dass Trainer Michael Pomp Wiedergutmachung fordert: „Da können wir nicht wieder sagen, wir kommen 20 Minuten später zum Anstoß.“ Gern sähe er es, würde sein Team an die Leistung beim 1:1 vor Wochenfrist gegen Genc anknüpfen. Dass da kein Sieg heraussprang, wurmt Pomp zwar immer noch; mit dem letztlich errungenen Punkt konnte er aber genauso leben, wie er es gegen den FSV tun würde: „Man muss ja auch mal bescheiden bleiben.“

Eine Punkteteilung ist für FSV-Trainer Markus Kowalczyk kein Thema. „Ich hoffe, dass wir das Spiel über 90 Minuten dominieren und am Ende auch gewinnen werden“, lautet seine Marschroute, nachdem der Abstand zu Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld durch das 1:1 in Wermelskirchen wieder auf fünf Punkte angewachsen ist. Dabei setzt er auf das bewährte Personal, zu dem drei im Saisonverlauf dazugestoßene Spieler aktuell nicht gehören: Mit Ex-Profi Adil Chihi ist aufgrund beruflicher Verpflichtungen derzeit nicht zu planen, Marc Walenciak hat sich aufgrund seines Studiums wieder verabschiedet, Ersatzkeeper Dario Roberto steht aufgrund einer Wechselsperre nicht zur Verfügung.

ESC Rellinghausen – SV Genc Osman (15 Uhr): Genc-Trainer Ilyas Basol hat der Gelassenheit den Kampf angesagt. Der Tabellensechste spielt im Aufstiegsrennen keine Rolle und muss auch nicht um den Klassenerhalt bangen. „Die Jungs fühlen sich zu wohl“, sagt Basol, der keine Lust hat, schon im März die Sommerpause einzuläuten. Der Trainer will den Konkurrenzkampf anheizen und in den nächsten Wochen auch Spielern das Vertrauen schenken, die zuletzt hinten anstanden. Bei den Neumühlern sind alle Spieler an Bord, sodass Basol alle Optionen hat. Flügelspieler Justin Bock konnte unter der Woche berufsbedingt nur eingeschränkt trainieren. Er wird in Rellinghausen wohl eine Pause erhalten.

VfB Speldorf – Duisburger SV 1900 (15 Uhr): Es wird spannend im Abstiegskampf. Nach dem 2:3 gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf verbrachte der DSV die zurückliegende Woche auf einem Abstiegsplatz. Diese Situation kennen die Mülheimer bestens, sie stehen als Vorletzter mit fünf Punkten weniger zwei Plätze hinter den Schwarz-Roten. „Natürlich wäre ein Sieg in diesem Spiel wichtig“, sagt Trainer Julien Schneider. „Dazu müssen wir aber die Anzahl der individuellen Fehler minimieren.“

Dass das schwer planbar ist, ist dem Coach bewusst, „denn niemand macht so etwas absichtlich.“ Die Zahl der Ausfälle wird immer größer. Berkay Basri Ersöz fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus; Enes Bayram wird erst Mitte April zurückerwartet. Das erhöht die Chance, dass Zugang Keita Taguchi in seinem zweiten Spiel zu einem Startelfeinsatz kommt. „Es ist zumindest denkbar“, so Schneider über den Japaner, der erst seit einem Monat in Deutschland ist, sich aber gut eingewöhnt hat. „Er spricht etwas Englisch; ansonsten hilft ein Betreuer beim Übersetzen. Keita lernt aber ungeheuer schnell. Er setzt Anweisungen 1:1 um.“