Gute Tests für Duisburger SV 1900 und den FSV Duisburg

Nur zwei Testspiele hatte Fußball-Landesligist SV Genc Osman für die Winterpause ausgemacht – und das erste davon fiel dann gleich ins Wasser. „Die SG Unterrath hat uns am Freitagabend um 20 Uhr abgesagt“, ärgerte sich Trainer Ilyas Basol, der kurzfristig keinen Ersatz mehr verpflichten konnte. Von den drei Duisburger Liga-Nachbarn, die auflaufen durften, fuhren zwei Siege ein.

SpVgg Sterkrade-Nord – Duisburger SV 1900 1:3 (1:0): Dem 1:1 gegen Fichte Lintfort ließ der DSV 1900 im zweiten Testspiel einen Sieg beim Tabellenführer der Landesliga-Parallelgruppe folgen. „Das war ein guter Test – erst recht angesichts unserer Personalsituation“, lobte Trainer Julien Schneider den Auftritt. Denn aufgrund zahlreicher Ausfälle aus diversen Gründen standen dem DSV nur zehn Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Den Rückstand aus der ersten Halbzeit drehten Ahmed Can Simsek (70.), Okan Yilmaz (74.) und Berkay Basri Ersöz (80.). Der japanische Probespieler stößt aktuell nicht zum DSV-Kader, ist aber eine Option für den Sommer.

SV 08/29 Friedrichsfeld – FSV Duisburg 2:4 (0:2): Die Partie beim Bezirksligisten stellte FSV-Trainer Markus Kowalczyk zufrieden. „Das war teilweise sehr passabel“, lobte er seine Mannschaft. Vor der Pause sorgten Muhammet Karpuz (13.) und Nermin Badnjevic (42.) für die Tore, im zweiten Durchgang antworteten Boran Sezen (61.) und Neuzugang Oguzhan Cuhaci (81.) jeweils auf die Anschlusstreffer der Voerder.

Hamborn 07 – SV Sonsbeck 1:2 (0:1): Viel Anlass zur Zufriedenheit gab es bei den Löwen nach dem Duell mit dem Team aus der Landesliga-Parallelgruppe nicht. „Das war sehr bescheiden heute, ein schlechtes Spiel von uns“, lautete das Fazit von Trainer Michael Pomp. Unter anderem ärgerte ihn, dass seine Elf beide Treffer der Gäste in der siebten und 72. Minute jeweils durch eigene Fehler einleitete. Nico Klotz erzielte unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte den Ausgleich und leitete damit die stärkste Phase der Hamborner ein, die nach mehreren Wechseln aber wieder den Faden verloren. Positiv: Maik Goralski findet nach langer Verletzungspause allmählich zu seiner Form.

DJK Vierlinden – TV Voerde 5:0 (2:0): Wenige Tage nach der 0:6-Pleite gegen die A-Junioren des FSV Duisburg zeigte sich die DJK stark verbessert. Gegen den A-Ligisten bot die Elf von Almir Duric eine starke Leistung. „Ich bin sehr zufrieden. Vor allem die Defensive hat sehr gut gearbeitet“, lobte der Trainer, der zurzeit auf die angeschlagenen Grischa Behrend, Cihad Saral und Tunahan Celik verzichten muss. Neben Nikola und Benjamin Koncic, der in der Pause wegen muskulärer Probleme vorsichtshalber ausgewechselt wurde, trug sich Elvir Civic gleich dreifach in die Torschützenliste ein. „Er hat in der Hinrunde aufgrund von vielen Verletzungen nur ein Spiel absolviert. Er kommt jetzt wieder in Fahrt“, freute sich Duric über die gute Leistung seines 30-jährigen Stürmers. Bereits morgen ist die DJK wieder am Ball. Dann geht es auf eigenem Platz um 19.30 Uhr gegen den TSV Bruckhausen.

VfB Homberg II – Viktoria Buchholz 0:1 (0:0): Das Duell der Bezirksligisten entschied die Viktoria knapp für sich. Stürmer Pascal Schmitt gelang fünf Minuten nach dem Seitenwechsel der Treffer des Tages. „Beide Teams hatten Chancen das Spiel zu gewinnen. Es war von beiden Seiten ein gutes Spiel“, erklärte VfB-Trainer Sunay Acar nach der Partie. Bei den Hombergern kamen gleich 19 Spieler zum Einsatz. Viktoria-Coach Maik Sauer freute sich vor allem, dass Louis Feldkamp und Soufian Serifoski nach sehr langer Verletzungspause wieder Spielzeit sammeln konnten. „Die Jungs haben das insgesamt sehr ordentlich gemacht und die Vorgaben gut umgesetzt“, resümierte Sauer, den vor allem die „gehaltene Null“ zufriedenstellte.

TuRa 88 Duisburg – Duisburger FV 08 1:3 (1:1): Als „gelungene Bewegungseinheit mit Ball“ bezeichnete 08-Trainer Dirk Pusch den Sieg seines Teams. Neuzugang Aiyoub Andich schoss die Hochfelder in Führung (11.), ehe Routinier Hakan Karabel für die klassentieferen Gastgeber ausglich (41.). Im zweiten Durchgang bewies 08 den längeren Atem und kamen durch Tore von Egzon Krasniqi (85.) und Mergim Rustemi (89.) zum zweiten Testspielsieg. „Wir haben in der Pause komplett gewechselt. Man hat gesehen, dass die Mannschaft in dieser Zusammensetzung noch nicht gespielt hat“, erklärte Pusch.