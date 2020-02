Guirhil und Laroshi retten den SV Genc Osman Duisburg

Pflicht erfüllt: Die beiden Fußball-Landesligisten FSV Duisburg und SV Genc Osman haben das Viertelfinale im Kreispokal erreicht. Dabei musste Genc aber Überstunden ableisten.

Mülheim 07 – FSV Duisburg 1:2 (0:1): An der Überlegenheit seiner Mannschaft im Duell mit dem Bezirksligisten bestand für Markus Kowalczyk kein Zweifel. „Allein in der ersten Hälfte hatten wir neben dem Tor noch sechs hundertprozentige Möglichkeiten“, berichtete der FSV-Trainer. Da lag in der Analyse auch das Problem, denn so sehr sich Kowalczyk über das Herausspielen dieser Chancen freuen konnte, ärgerte ihn doch die mäßige Abschlussquote. Nur Oguzhan Cuhaci traf nach acht Minuten gegen sehr defensiv orientierte Gäste.

Im zweiten Durchgang erhöhte dann Nermin Badnjevic (55.), doch nur zwei Minuten später gelang den Mülheimern schon der Anschlusstreffer. In ernsthafte Gefahr geriet der Sieg allerdings nicht mehr. Neuzugang Ridvan Balci gab in den ersten 45 Minuten im rechten Mittelfeld ein gutes Debüt.

Mülheimer FC 97 – SV Genc Osman Duisburg 5:7 (2:2, 1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen: Genc-Trainer Ilyas Basol wäre am Sonntag lieber früher zu Hause gewesen. „Wir haben das Spiel nicht ernst genug genommen. Mülheim hat hingegen viel Leidenschaft gezeigt“, ärgerte sich der Coach, der dann am Ende aber einen Haken unter das Spiel setzte: „Wir sind eine Runde weiter.“

In der zweiten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung rettete Neuzugang Soufian Karl Guirhil die Gäste ins Elfmeterschießen. In der ersten Halbzeit der regulären Spielzeit hatte Mehmet-Ali Cengiz die Führung des Bezirksligisten ausgeglichen.

Matchwinner im Elfmeterschießen war Adnan Laroshi, der einen Schuss parierte und einen Elfer verwandelte.