GSG Duisburg verliert Derby gegen Hiesfeld/Aldenrade

Der vorletzte Spieltag des Jahres brachte für eine Duisburger Mannschaft ein entspanntes Wochenende mit sich. Weil der TV Lobberich II kein spielfähiges Team stellen konnte, gewann Verbandsligist VfB Homberg kampflos. Das Oberliga-Derby in Großenbaum ging derweil an die HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Oberliga: GSG Duisburg – HSG Hiesfeld/Aldenrade 24:32 (13:15): Einen Monat lang hat die HSG nun auf einen (erspielten) Sieg gewartet. Zuletzt gab es zwei Niederlagen, spielfreie Wochenenden und die Absage von Fortuna Düsseldorf II, die einen Erfolg am grünen Tisch brachte, aber eben kein Erfolgserlebnis. „Es ist etwas anderes, mit einem Gefühl, ein Spiel gewonnen zu haben, in die Trainingswoche zu gehen“, sagt HSG-Trainer Dirk Rahmel. So fehlte dem Tabellenzweiten in der ersten Halbzeit ganz offensichtlich noch das Selbstvertrauen. „Die Verunsicherung war der Mannschaft anzumerken“, berichtet Rahmel. „Aber in der zweiten Halbzeit haben Anja Bing und Nele Ahlendorf im Angriff viel Verantwortung übernommen. Dazu hat Vivien Gosch hervorragend gehalten, sodass wir viele einfache Tore machen und uns absetzen konnten.“

VfL Rheinhausen muss sich mit Remis begnügen

Trotz der Niederlage waren allerdings auch die Großenbaumerinnen nicht unzufrieden, zumal Annabell Twellmeyer und Jessica Kaiser ausfielen und GSG-Coach Jürgen Mölleken mit Nina Weirauch und Jennifer Cornelius auf zwei Spielerinnen der zweiten Mannschaft zurückgriff. Das Spiel gestaltete sich in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen. Die GSG-Abwehr zeigte sich trotz erneuter Umstellung recht stark und zwang den Angriff der HSG zu Fehlern. Auch der GSG-Angriff wusste geführt von Regisseurin Laura Kühnel mit herausgespielten Chancen bis zum Ende der ersten Halbzeit zu überzeugen.

„Wir haben uns nach der Pause gut unsere Chancen erspielt, scheiterten aber im Abschluss an Vivien Gosch, die durch starke Paraden ihr Team auf die Siegerstraße brachte“, so GSG-Teammanager Werner Stöckmann. Die GSG hielt jedoch bis zur Schlusssirene mit kämpferischem Einsatz dagegen. „Wir haben heute innerhalb unserer derzeitigen Möglichkeiten gespielt“, waren sich Mölleken und Stöckmann einig.

Eintracht Duisburg – TV Witzhelden 25:27 (12:19): Trotz der Niederlage war Eintracht-Trainer Janosch Greinert nicht unzufrieden. „Wir haben das Spiel in den sieben, acht Minuten vor der Pause verloren, als Witzhelden von 14:12 auf 19:12 davongezogen ist“, erklärt der Coach. „Da haben wir leider die Nerven verloren und einige Fehler gemacht.“ Ansonsten bot die Eintracht eine starke Vorstellung gegen „das spielerisch beste Team der Liga“, so Greinert. „Die Moral und Mentalität stimmte.“ So kamen die Duisburgerinnen auf 25:26 heran, ehe die Gäste den Sack zumachen. „Gegen ein solches Team in der zweiten Hälfte nur acht Tore zuzulassen, ist richtig stark. Das spricht für die Mannschaft.“

Verbandsliga: SC Waldniel – VfL Rheinhausen 21:21 (11:13): Der VfL hatte sich deutlich mehr vorgenommen – schließlich ging es darum, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren, wie Uwe Kiel, der Sportliche Leiter der Bergheimerinnen, den Gegner nennt. Das klingt erst einmal komisch, da der VfL Vierter ist und Waldniel Drittletzter. „Aber die Liga ist eng beisammen. Da darf man sich keine Sekunde lang ausruhen“, betont Kiel. Dennoch war das Remis kein Punktverlust. „Das war ein gewonnener Punkt, da wir acht Minuten vor Ende mit drei Toren zurückgelegen hatten“, erläutert der VfL-Sportchef. „Ich dachte ehrlich, dass es diesmal schiefgeht, aber die Mannschaft hat immer die Kraft und die Moral, noch etwas aus dem Zylinder zu zaubern“, lobt Kiel die Entschlossenheit der Spielerinnen. Zudem musste der VfL diesmal den Ausfall der wichtigen Mittelfrau Annika Scheske verkraften. „Ein Sieg zum Jahresabschluss gegen Gartenstadt wäre nun optimal“, so Kiel.