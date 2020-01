GSG Duisburg gewinnt Pokalderby gegen den VfL Rheinhausen

Drei Duisburger Siege gab es am Wochenende im Frauenhandball-Kreispokal-Viertelfinale – einen davon im Derby.

Kreis Wesel: Uedemer TuS – HSG Hiesfeld/Aldenrade 24:38 (10:19): Aus dem geplanten Mix aus erster und zweiter Mannschaft der HSG wurde ein Oberliga-Team, das um zwei Landesliga-Spielerinnen verstärkt wurde. „Es passte zeitlich nicht wirklich gut. Da wir genügend Spielerinnen zur Verfügung hatten, war es nicht weiter schlimm“, erklärt Michael Peter, Sportchef der HSG-Frauen. Zum Einsatz kamen vornehmlich die Spielerinnen, die sonst etwas weniger Einsatzzeiten bekommen. Viel zu meckern gab es aus HSG-Sicht nicht. „In der Deckung lief es nicht immer rund. Da wir aber auch in einer ungewöhnlichen Konstellation gespielt haben, war das nicht wirklich schlimm.“ Aus der Landesliga-Reserve kamen Nicole Schulte-Euler sowie Torhüterin Felicitas Limprecht zum Einsatz, die sich das Spiel mit Katja Knorr teilte.

Kreis Rhein-Ruhr: GSG Duisburg – VfL Rheinhausen 27:15 (13:5): Die Großenbaumerinnen präsentierten sich in guter Verfassung. GSG-Coach Jürgen Mölleken hatte im Vorfeld keineswegs den Gegner unterschätzt und sein Team entsprechend gewarnt und eingestellt. So gingen die Spielerinnen mit einer konzentrierten Leistung in die Partie. Die einzige Führung der Bergheimerinnen zum 1:0 glich die GSG schnell aus, setzte sich bereits nach elf Minuten auf 8:3 ab und baute die Führung weiter aus. „Der Termin war für beide Teams gut, ich hoffe, dass wir die heutige Leistung auch in den nächsten Spielen in der Oberliga zeigen“, resümiert Teammanager Werner Stöckmann. Uwe Kiel, Sportlicher Leiter des Verbandsligisten aus Bergheim, sagte: „Die Niederlage war zu erwarten. Trotz sieben fehlender Spielerinnen können wir das aber besser. Die GSG war die klar bessere Mannschaft.“ Das Liga-Heimspiel des VfL gegen Borken (So,. 12.15 Uhr) wurde wegen des Hallenfußball-Stadtpokals ins Rumelner AEG-Schulzentrum verlegt.

VfB Homberg – TB Oberhausen 26:23 (12:12): Der VfB hat die erste Garde geschont und den Kader mit Spielerinnen der zweiten Mannschaft aufgefüllt. „Es war das erste Spiel des Jahres und wir haben gewonnen“, sagte Trainer Joshua Wiesehahn. „Dennoch wissen auch die Spielerinnen, dass es spielerisch besser geht.“

Die Torschützinnen:

Uedemer TuS – HSG Hiesfeld/Aldenrade 24:38 (10:19): HSG: Woock (9/2), Löwenthal (7), Löbau, Strunz (je 5), Nikolic (4), Bing (4/1), Pelzer (3), Schwengers.

GSG Duisburg – VfL Rheinhausen 27:15 (13:5): GSG: Bogdanski (7/2), Annika Kohs (5/2), Stoppelkamp, Roth (je 4), Walter (3), Kühnel, Kristina Kohs – VfL: Scheske (5), Schroer (3), Hendricks (3/1), Büttner, Winkels, Harder, Mayboom.

VfB Homberg – TB Oberhausen 26:23 (12:12): VfB: Behrens, Simic (je 5), Höfeld (3), Seibert, Seelbach (je 2), Halilovic, Müller.