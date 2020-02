Genc Osman II und die GSG Duisburg siegen souverän

Duisburg. Die GSG Duisburg feiert einen Kantersieg in Mündelheim. Die Genc-Reserve fertigt Albania Duisburg mit 6:0 ab.

In der Fußball-Kreisliga A geben sich die Tabellenführer keine Blöße. In Gruppe 1 zeigt sich die GSG Duisburg erneut souverän und fährt einen Kantersieg beim Bezirksliga-Absteiger Mündelheim ein. In Gruppe 2 präsentiert sich die zweite Mannschaft des SV Genc Osman ähnlich abgeklärt und gewinnt ebenfalls deutlich mit 6:0 gegen den FC Albania Duisburg.

Gruppe 1: TuS Mündelheim – GSG Duisburg 1:7 (0:4): Die Mündelheimer hatten dem Tabellenführer nichts entgegen zu setzen. Sonneveld (2), Aydin (2), Matic-Barisa und Andres (waren für die GSG erfolgreich. Zudem traf Mündelheims Ponczeck ins eigene Tor, ehe Juschka den Ehrentreffer der Gastgeber erzielte.

TSV Bruckhausen – SV Duissern 0:1 (0:0): Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff schoss Bensch die Duisserner zum vielumjubelten Auswärtssieg, den das Team am Ende mit allen Kräften verteidigte.

Rheinland Hamborn – Meiderich 06/95 2:1 (2:0): Yildirim (10.) und Türkmen (33.) schossen Rheinland bereits vor der Pause aussichtsreich in Front. Meiderich konnte durch Kaiser (52.) nur noch verkürzen.

Wanheim 1900 – Viktoria Buchholz II 0:3 (0:0): Nach dem Seitenwechsel spielten die Buchholzer groß auf. Schuffels, Clever und van Berk schossen die Viktoria zum Auswärtssieg.

TuSpo Saarn – TuRa 88 Duisburg 3:2 (2:1): Ein Doppelpack von Stefanos Papachristos reichte den TuRanern nicht zum Auswärtssieg. Dennoch boten die abstiegsbedrohten Neudorfer beim Tabellenzweiten eine ansprechende Leistung.

1. FC Mülheim – SG Wanheimerort/Taxi 2:0 (1:0): In Styrum gingen die Wanheimerorter am Ende verdientermaßen ohne Punkte vom Platz und bleiben somit Tabellenzwölfter.

Duisburger SV 1900 II – SV Heißen 0:8 (0:4): Auch im neuen Jahr bleibt die DSV-Reserve die Schießbude der Liga. Bereits nach zwei Minuten lag der punktlose Tabellenletzte hinten und verlor am Ende erneut sehr deutlich.

Gruppe 2: SV Genc Osman II – FC Albania Duisburg 6:0 (2:0): Der ungeschlagene Tabellenführer lässt weiter nichts anbrennen. Gegen den abstiegsbedrohten FC Albania gewann das Team von Mustafa Öztürk erneut sehr souverän. Yildirim und Seye trafen jeweils doppelt. Außerdem waren Tekati und Kilinc erfolgreich.

TV Voerde – Hamborn 07 II 3:1 (1:1): Gesemann traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich der Hamborner Löwen. Der Tabellenzweite Voerde konnte erst in der Schlussminute mit dem 3:1 den Deckel draufsetzen.

Eintracht Walsum – MTV Union Hamborn 2:1 (2:1): Erst glich Tezcan die Gästeführung aus, dann erzielte Müller den Siegtreffer für die Eintracht.

1. FC Dersimspor – Gelb-Weiß Hamborn 0:4 (0:1): Dersim kassierte eine deutliche Niederlage. Marciniak, Fröde, Dittmann und Yildirim trafen für die siegreichen Gäste.

DJK Vierlinden II – SV Rhenania Hamborn 2:4 (2:3): Wichtige und überraschende Punkte für das Kellerkind durch die Tore von Akgül (2), Köksal und Kepce. Für die DJK traf Mildenberger doppelt.