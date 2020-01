Für Meiderich 06/95 geht es in der Rückrunde um mehr

„Für das Duisburger Trio geht es nur um den Klassenerhalt“ – das war die Überschrift, als die Perspektiven der Duisburger Tischtennismannschaften in der Verbands- und der Landesliga vor Saisonbeginn unter die Lupe genommen wurden. Für zumindest ein Team sieht das inzwischen ganz anders aus: Meiderich 06/95, als Tabellenzweiter in die Weihnachtspause der Verbandsliga gegangen, will nun versuchen, am ganz großen Aufstiegswurf zu schnuppern.

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr belegten die Meidericher ebenfalls Platz zwei, sahen aber angesichts von vier Punkten Rückstand auf den PSV Oberhausen keine Chance, noch die Meisterschaft zu erringen, und speckten ihre Besetzung in der zweiten Saisonhälfte deutlich ab. Davon ist diesmal keine Rede – im Gegenteil. Mit nur einem Punkt weniger als Spitzenreiter Olympia Bottrop ist Rang eins in Reichweite und kann auch am Samstag schon mit einem Sieg im direkten Duell bei den Bottropern übernommen werden.

Eugenio Vos kommt aus Chile

Dabei konnte 06/95 gar nicht einmal oft mit der vermeintlichen Topbesetzung antreten: US-Youngster Aziz Zarehbin spielte kein einziges Mal, Rückkehrer Jörg Bitzigeio konnte es zeitlich auch nicht einrichten. Dafür trumpften die Routiniers Andrzej Borkowski und Alexander Bosliakov auf, US-Talent Kai Zarehbin überzeugte bei seinen vier Einsätzen voll. Neben dem fast immer starken Christian Knorr erwiesen auch die Nachwuchsspieler Vincent Moj und Nils Stoeber als gute Alternativen. Zur Rückrunde stößt mit dem 16-jährigen Chilenen Eugenio Vos ein weiteres Talent aus Übersee hinzu. Die Aufstellung: Andrzej Borkowski, Kai Zarehbin, Alexander Bosliakov, Eugenio Vos, Jörg Bitzigeio, Christian Knorr, Jörn Glomb.

Neuzugang Ingo Rix hat sich beim TTC Homberg gut eingelebt und als einziger Akteur seines Teams eine zweistellige Siegesbilanz. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Für ein Team, das nur die Klasse halten will, hat der TTC Homberg in der Landesliga eine sehr starke Hinrunde hingelegt. Zeitweise hatten die Linksrheinischen sogar die Tabellenführung inne. Zu Höhenflügen veranlasste das aber niemand; Platz vier zur Halbzeit ist auch längst kein Ruhekissen, weil angesichts von nur vier Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz der Abstieg noch längst nicht vermieden ist. Die Aufstellung bleibt so gut wie unverändert; nur der lange verletzt ausfallende Christian Timmerman und der lediglich noch sporadisch mitwirkende Thorsten Kurscheit tauschen die Plätze. Die Aufstellung: Ingo Rix, Luca Kasper, Timmerman, Kurscheit, Alexander Gebauer, Maarten Peltz, Jörg Löbe. Entscheidenden Anteil am guten Abschneiden hatten freilich zwei Akteure, die nicht in der Formation auftauchen: Jürgen Grewing und Bastian Jäschke waren im unteren Paarkreuz und sind weiterhin für die „Zweite“ in der Bezirksklasse gemeldet. Los geht es am Samstag gegen den Tabellenzweiten WRW Kleve.

Henning Huppers musste beim MTTC häufig im oberen Paarkreuz aushelfen. So verpasste er knapp eine positive Einzelbilanz. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Ganz dick im Abstiegskampf steckt Lokalrivale Meidericher TTC als Tabellenletzter mit erst vier Zählern. Vor allem das lange Fehlen von Andreas Boos machte dem einstigen Bundesligisten zu schaffen. Bernd Linke konnte nur selten spielen, Li Jinlou so gut wie gar nicht. Fünf Punkte sind es bis zum ersten Relegationsplatz – das wollen die Meidericher mit neuem Personal aufholen. Christian Valtwies und Shakjir Aliu sind vom Krefelder Bezirksligisten Rhenania Königshof zu den Hähnen gewechselt und gelten als echte Verstärkungen. Frank Tchurz ist nicht mehr dabei. Die Formation stellt sich nun so dar: Andreas Boos (bisher an zwei), Markus Koitka (bisher an eins), Christian Valtwies, Henning Huppers (bisher an drei), Shakjir Aliu, Peter Markwitz (bisher an vier), Bernd Linke (bisher an fünf), Robert Szczurek (bisher an sechs).

Die Einzelbilanzen der Verbands- und Landesligisten:

Meiderich 06/95: Andrzej Borkowski 18:2 Siege, Alexander Bosliakov 16:5, Christian Knorr 10:7, Kai Zarehbin 7:1, Vincent Moj 6:3, Nils Stoeber 6:5, Jörn Glomb 3:5, Patrick Reinhardt 2:6, Frank Neukäter 1:0, Björn Battel, Dirk Ridlhammer, Slobodan Lazic je 0:1, Daniel Schmitz, Thomas Janissen je 0:2, Benjamin Sommer 0:3.

TTC Homberg: Ingo Rix 10:6 Siege, Maarten Peltz 9:7, Jürgen Grewing 8:2, Luca Kasper 8:13, Bastian Jäschke 7:3, Alexander Gebauer 7:5, Christian Timmerman 3:0, Rolf Kathmann, Julian Kolisko je 2:0, Michael Licht, Mefail Fejzula je 1:0, Thorsten Kurscheit 1:1, Patryk Mazur, Andreas Wenz, Marco Seifert, Julian Schwarz, Timo Schwarzenbart, Janik Steigenhöfer je 0:1.

Meidericher TTC: Markus Koitka 9:13 Siege, Henning Huppers 8:9, Robert Szczurek 4:3, Peter Markwitz 4:13, Andreas Boos 3:4, Frank Tchurz 2:1, Li Jinlou 1:0, Aaron Kraft 1:1, Stefan Bäumer 1:2, Michael Münstermann 1:4, Bernd Linke 1:7, Claus Scholz, Holger Wittmann, Arno Dixkens, Phillip Koths, Christos Tsachouridis, Maik Sarbinowski je 0:1, Isabel Potschinski 0:2.