Das Spiel war wie gemacht, um die Pre-Play-off-Serie gegen die Rostock Piranhas bereits nach zwei Spielen zu beenden. Zweimal glich der EV Duisburg in Unterzahl aus, traf dann selbst kurz vor der zweiten Pause zur erstmaligen Führung – fährt aber noch mit einer 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)-Niederlage nach Hause. Das Spiel war mitreißend, keine Frage – die Niederlage aber auch unnötig. Nun fällt am Dienstag (19.30 Uhr, Jomizu-Arena) die Entscheidung darüber, ob nun der EVD oder REC im Play-off-Achtelfinale der Eishockey-Oberliga gegen die Eisbären Regensburg spielen wird.

Denn der wiederholte Play-off-Gegner der Füchse sicherte sich im Süden den ersten Platz, weil der ECDC Memmingen das „Auswärtsspiel“ gegen Füssen, das coronabedingt in Memmingen ausgetragen wurde, verloren hat. Zeitgleich verloren die Moskitos Essen nach dem 2:7 von Freitag auch das Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle mit 4:5 und sind damit ausgeschieden.

Genügend Chancen

Das erste Drittel war zum Haare­raufen aus Sicht der Füchse – denn immer wieder hatten die Duisburger gute Gelegenheiten, scheiterten aber wiederholt am abermals gut aufgelegten Jakub Urbisch im Rostocker Tor. So brachte Tomas Kurka die Piranhas in der neunten Minute in Front. Die Gäste gingen mit einer Strafzeit ins Mitteldrittel – und trafen zum Ausgleich: Max Schaludek war in Unterzahl erfolgreich. Tom Pauker brachte Rostock wieder in Front, ehe das Spiel zu einem Play-off-Fight wurde: Mathias Müller kassierte nach einem Foul eine Spieldauerstrafe – die fünfminütige Unterzahl überstanden die Füchse nicht nur; Arthur Lemmer schnappte sich die Scheibe in der Offensivzone und traf zum 2:2 – wieder mit einem Mann weniger auf dem Eis. Als der EVD selbst im Powerplay agierte, nahm Kyle Gibbons eine Vorlage von David Cespiva direkt und traf zur Führung. Im Schlussdrittel machte Rostock Druck – und wurde belohnt: Tomas Kurka (44.) und Josh Rabbani (54.) erzwangen Spiel drei in Duisburg. „Wir hatten Rostock im Griff und genügend Chancen. Gerade im zweiten Abschnitt waren wir die klar bessere Mannschaft. Im letzten Drittel haben wir Fehler in der defensiven Zone gemacht“, sagte EVD-Trainer Uli Egen.

Einige Spieler waren am Sonntag nicht dabei. Tim-Lucca Krüger konnte die Reise an die Ostsee aus privaten Gründen nicht antreten.

Tore: 1:0 (8:40) Kurka (Tomanek), 1:1 (20:35) Schaludek (Spister/4-5), 2:1 (25:46) Pauker (Koopmann), 2:2 (32:55) Lemmer (4-5), 2:3 (38:12) Gibbons (Cespiva, Schmidt/5-4), 3:3 (43:44) Kurka (Becker), 4:3 (53:47) Rabbani (Gerstung). Strafen: Rostock 14, Duisburg 10 + 5 + Spieldauer (Müller). Zuschauer: 791.