Für die beiden Spitzenmannschaften in der Fußball-Landesliga sind Duelle mit Hamborn 07 in dieser Saison kein entscheidender Faktor. Schon in der Hinrunde hatten die Löwen auswärts gegen den TV Jahn Hiesfeld (1:3) und den FSV Duisburg (0:3) nichts holen können. Im neuen Jahr hat es nun schon die zweite bittere Heimpleite innerhalb kurzer Zeit gesetzt. Wie schon unlängst gegen Spitzenreiter Hiesfeld musste sich der Aufsteiger nun auch im Derby mit 0:5 geschlagen gegen. Zur Pause hatte es erst 1:0 für den FSV gestanden, der damit den Fünf-Punkte-Abstand auf die Dinslaker wahrte. Die ließen ihrerseits beim 5:0 in Steele nichts anbrennen.

„Ich glaube, dass wir Hamborn mit unserer Aufstellung überrascht haben“, meinte nachher FSV-Trainer Markus Kowalczyk, der seine Mannschaft überaus offensiv formiert hatte – unter anderem mit dem Ex-Löwen Oguzhan Cuhaci als zweiter Spitze neben Boran Sezen. Für „Ogi“ gab’s vor dem Spiel Umarmungen von den Ex-Kollegen; auf dem Platz war für Sentimentalitäten naturgemäß weniger Platz.

Bei strömendem Regen, der zum Verdruss der Hamborner Verantwortlichen nicht mehr als 200 Besucher in den Holtkamp kommen ließ, übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando. Nach knapp zehn Minuten musste 07-Keeper Mo Sadiklar bei einem Kopfball von Sezen erstmals stark eingreifen. Nach einer Viertelstunde war er dann machtlos, allerdings beteiligt. Sadiklar passte die Kugel kurz auf den am Strafraum postierten Kai Neul, der zu lange mit einer Weiterleitung wartete. FSV-Kapitän Ismail Öztürk luchste ihm den Ball ab und passte quer auf Oguzhan Cuhaci, der mühelos zum 1:0 einschoss. Wirklich jubeln mochte er danach aber nicht – wie es heutzutage gegen Ex-Klubs so Usus ist.

Ex-Profi Nico Klotz konnte diesmal in der Hamborner Offensive kaum Akzente setzen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Die einzige gefährliche Hamborner Situation vor der Pause gab es nach einer halben Stunde, als Can Mikail Nazikkol im Anschluss an eine Ecke druckvoll auf den FSV-Kasten köpfte. Akin Ergin konnte das Leder jedoch wegboxen. Nach dem Wechsel versuchte Hamborn zunächst mehr Druck aufzubauen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen und ließ hinten schlichtweg zu viel zu. „Fußball ist nun einmal ein mehrdimensionales Spiel“, meinte Trainer Michael Pomp nachher.

FSV trifft in einer Viertelstunde viermal

Die Schützlinge seines Gegenübers Markus Kowalczyk, der mit dem Ertrag aus der überlegen geführten ersten Hälfte noch nicht ganz zufrieden gewesen war, setzten dessen Vorgaben nunmehr punktgenau in die Tat um. Innerhalb von nur einer Viertelstunde sorgten Meik Kuta (54.), erneut Cuhaci (57.), Boran Sezen per Foulelfmeter (66.) und Emre Sahin (68.) für klare Verhältnisse.

„Wir haben halt leider wieder nicht verstanden, wie Derby geht“, sagte der niedergeschlagene Michael Pomp, der mit seinem Team dank des Wermelskirchener 2:3 gegen Blau-Weiß Mintard weiter auf einem Nichtabstiegsplatz steht. Kollege Kowalczyk schwärmte derweil von seiner Mannschaft: „Dieses Engagement, diese Ideen, diese Ruhe am Ball – das hat mir heute imponiert.“