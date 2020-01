Favorit wackelt, aber fällt nicht: VfB unterliegt Königshof

Vor einer Woche verlor der VfB Homberg sein Heimspiel gegen den TV Angermund mit 20:23. Sascha Thomas, der Trainer des Handball-Oberligisten, war danach stocksauer. Gestern spielte der VfB wieder zu Hause und unterlag auch diesmal mit drei Toren Differenz. Thomas‘ Laune war nach dem 25:28 (10:14) gegen die DJK Adler Königshof, die dadurch auf Rang drei vorrückte, aber deutlich besser: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat einen richtig guten Kampf abgeliefert. Leider fehlten uns hinten raus die Wechselmöglichkeiten.“ Neben den langzeitverletzten Robin Werner und Jan Roschig fielen auch Tobias Reich (Fieber), Julius Thiel (Bänderverletzung) und Florian Rohde aus. Rechtsaußen Rohde muss sich einer Fußoperation unterziehen und wird den Hombergern mehrere Wochen fehlen.

Ulrichs führte klug Regie

Angeführt von Stephan Ulrichs, der klug Regie führte und zudem sechs Mal traf, bot der VfB den von Marius Timofte trainierten Gästen bis in die Schlussphase hinein die Stirn. Der Vier-Tore-Rückstand zur Halbzeit fiel etwas zu deutlich aus, konnte den Gastgebern aber auch nichts anhaben. Nach dem Wechsel drehten sie die Partie zum 18:16 (42.), auch weil Julian Seemann im Tor zur Hochform auflief. Dass es letztlich nicht zu Zählbarem langte, war der dünnen Personaldecke und der Königshofer Cleverness geschuldet. „Als bei uns die Kräfte nachgelassen haben, hat unser Gegner das konsequent ausgenutzt und die entscheidenden Stiche gesetzt“, so Thomas: „Sie stehen eben nicht umsonst so weit oben.“ Bis zum 22:22 (52.) wackelte der Favorit, dann bekam er doch noch die Kurve und revanchierte sich damit für die Hinspiel-Niederlage.

„Trotz der Niederlage hat meine Mannschaft die richtige Antwort auf das schwache Spiel gegen Angermund gegeben“, meinte Thomas. „Diese Einstellung müssen wir unbedingt auch nächste Woche in Hiesfeld zeigen.“ Weil die Konkurrenz ebenfalls leer ausging, hat der VfB weiter sieben Punkte Vorsprung auf die beiden definitiven Abstiegsplätze.