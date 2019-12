EVD-Trainer Uli Egen: „Wir sind nicht torgeil“

Wer nur vom Schussverhältnis gehört hätte, wäre wohl mit einem freudigen Gesicht durch den 1. Advent gegangen. 19:8 hieß es für die Füchse im ersten Drittel, immerhin noch 13:9 im zweiten Abschnitt. Ärgerlicherweise steht die Wahrheit aber an einer anderen Stelle des Statistikbogens. Die Crocodiles Hamburg haben ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga gegen den EV Duisburg mit 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) gewonnen. „Wir waren zwei Drittel lang die bessere Mannschaft. Aber beim Abschluss sind wir einfach nicht torgeil“, ärgert sich EVD-Trainer Uli Egen über die mangelnde Effektivität, der fehlende Entschlossenheit vorausging. „Der Tiefschlag war dann das 4:1, das von der blauen Linie eingeschlagen ist“, sagt Egen.

Woran das festzumachen ist? „Unserer dritten und vierten Sturmreihe machen wir keinerlei Vorwürfe. Sie kämpfen und rennen. Aber von den ersten beiden Reihen kommt zu wenig – und sie bekommen die Gegentore“, kritisiert Egen die Leistungsträger. „Pavel Pisarik zum Beispiel hat nun schon im siebten Spiel in Folge nicht getroffen.“ Dabei geht es nicht nur um die Effektivität. Beim 0:1 in der elften Minute ging Artur Tegkaev viel zu unentschlossen in einen Zweikampf an der Bande – Sekunden später stand Ex-Fuchs Dominik Lascheit, einer der Topscorer der Liga, völlig frei vor EVD-Torhüter Eddy Renkewitz und traf zum 1:0. Ein weiteres Problem sind die Special Teams: Unter- wie Überzahl haben schlechte Werte. „Es klappt einfach nichts. Wir trainieren das immer wieder, im Training sieht es gut aus, aber im Spiel kommt dann nichts“, sagt Egen.

Cespiva hatte das 1:0 auf dem Schläger

Trotz aller Probleme hätten die Füchse im ersten Drittel in Führung gehen müssen – nicht nur aufgrund der guten Gelegenheiten der Stürmer. Bezeichnend, dass Verteidiger David Cespiva die beste Chance hatte, als er in der zehnten Minute in den Slot aufrückte, aber zweimal an Goalie Kai Kristian scheiterte.

Das zweite Drittel war erst 75 Sekunden alt, als Thomas Zuravlev auf 2:0 erhöhte – das 3:0, erzielt von Leon Fern (26.), war eines von nur zwei Hamburger Toren, das nicht von der Topreihe der Hanseaten erzielt wurde. Doch Lascheit, Zuravlev Patrick Saggau bekamen die Schwarz-Roten kaum in den Griff.

Bitter für die Füchse: Nachdem Dominic Steck das 4:1 für Hamburg erzielt hatte, jubelte Alexander Spister in Unterzahl – sein Schuss schien den Weg ins Tor gefunden zu haben, die Unparteiischen sahen den Puck aber nicht im Netz. „Das war aus meiner Position nicht zu sehen“, sagt Egen. Kurz darauf fiel das 5:1 durch Zuravlev (52.); Jordan Draper setzte den den Schlusspunkt (58.). „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, konstatierte Egen – dennoch führt kein Weg daran vorbei, dass die fehlende Bissigkeit und die zu hohe Fehlerquote ausschlaggebend für die verdiente Niederlage sind. Das einzige Tor erzielte Sam Verelst, der einen Schuss von Steven Deeg abfälschte.

Am Freitag bei den Hannover Indians sowie am Sonntag gegen den Krefelder EV wird Steven Deeg fehlen; er reist aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nach Kanada.

Tore: 1:0 (10:25) Lascheit (Zuravlev, Saggau), 2:0 (21:15) Zuravlev (Saggau, Lascheit), 3:0 (25:41) Fern (Gerrartz), 3:1 (28:16) Verelst (Deeg, Abercrombie), 4:1 (48:59) Steck (Zuravlev, Lascheit), 5:1 (51:21) Zuravlev (Steck, Calovi), 6:1 (57:55) Draper (Reimer, Rossi). Strafen: Hamburg 4, Duisburg 2. Zuschauer: 1068.