Duisburg. Die Füchse wollen die Pre-Play-offs vermeiden – dafür muss wie in Rostock die Fehlerquote reduziert werden. Nun geht’s gegen Halle und Leipzig.

EVD steht vor einem Schlüsselwochenende für das große Ziel

Als das Spiel am Montagabend zum Abschluss des alten Jahrzehnts beendet war und der EV Duisburg bei den Rostock Piranhas mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gewonnen hatte, schnaufte EVD-Trainer Uli Egen erst einmal durch: „Das war ein perfektes Spiel von uns.“ Was er meinte: „Die Verteidiger haben ihre Sache gut gemacht, die Stürmer haben gut nach hinten gearbeitet und Christian Wendler hat überragend gehalten, wenn er etwas zu tun bekam.“

Bemerkenswert genug, denn wenige Tage zuvor standen die Füchse in der Eishockey-Oberliga im Heimspiel gegen Tilburg noch auf völlig verlorenem Posten, weil sie 30 Minuten lang so ziemlich alles falsch machten, was falschzumachen war. „Wir können uns diese extremen Schwankungen im Trainerteam auch nicht erklären. Wir diskutieren fast täglich darüber“, sagt Egen. „Wenn es gegen Tilburg nach wenigen Minuten 0:3 steht, ist es allerdings auch sehr schwer, nochmal ins Spiel zu kommen.“

Zu viele Fehler

Ein Knackpunkt sind die vielen Fehler, die den Füchsen unterlaufen. „Das haben wir in Rostock deutlich minimiert. Nur zu Beginn des Schlussdrittels ist uns so ein Schnitzer unterlaufen, als Rostock einen Alleingang hatte. Den hat Christian Wendler zum Glück stark pariert – wer weiß, wie das Spiel läuft, wenn da der 1:2-Anschluss gefallen wäre“, betont Egen.

Die Partie bei den Piranhas war die erste ohne Steven Deeg, der zuvor seinen Vertrag in Duisburg aufgelöst hatte, um sich dem ECDC Memmingen, Spitzenreiter der Oberliga Süd, anzuschließen. Für den Deutsch-Kanadier war es nach eineinhalb Jahren wohl an der Zeit, eine Veränderung herbeizuführen, sagt Egen über die Beweggründe des Deutsch-Kanadiers. Noch wäre Zeit, auf diesen Abgang zu reagieren: „Wir halten die Augen offen. Wenn sich etwas ergibt, werden wir zuschlagen. Das muss aber eine echte Verstärkung sein.“

Pluspunkt Mathias Müller

Ein Pluspunkt für die Partie in Rostock war freilich die Rückkehr von Verteidiger Mathias Müller, die zunächst erst für das kommende Wochenende avisiert worden war. „Sein Doktor hat grünes Licht gegeben. Er fühlte sich gut“, so Egen. Bereits gegen Tilburg hatte er seine ersten Einsätze und war in Rostock wieder voll da. Mit Markus Schmidt kann er die Defensive gut stabilisieren.

Die Füchse stehen nun vor einem Schlüsselwochenende. Am Freitag geht es zu den Saale Bulls Halle, die als Sechster auf dem ersten direkten Play-off-Platz stehen und acht Punkte Vorsprung haben. Die Icefighters Leipzig, Heimgegner der Füchse am Sonntag, liegen elf Punkte vor dem EVD auf Rang vier – damit auf einem Heimrechtplatz in den Play-offs. „Unser Ziel sind die Play-offs – und nach Möglichkeit ohne den Umweg über die Pre-Play-offs. Dafür müssen wir punkten“, sagt Egen.