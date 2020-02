Es ging um nichts mehr – der achte Platz in der Eishockey-Oberliga Nord war vor dem Wochenende für den EV Duisburg zementiert. Dennoch ist es kurz vor Play-off-Start alles andere als gut, gegen das Schlusslicht Krefelder EV nicht voll zu punkten. Erst nach Penaltyschießen gewinnen die Füchse mit 6:5 (1:1, 0:1, 4:3, 1:0). „Die Jungs haben gekämpft, viel schlimmer ist, dass wir nun die Verletzten fünf und sechs haben“, sagte EVD-Trainer Didi Hegen. „Milos Vavrusa knallt in die Bande und ist wieder am Knie verletzt. Für ihn ist die Saison wohl beendet“, befürchtet der Coach. „Und bei Maximilian Schaludek besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung“, sorgt sich Hegen.

Das Spiel begann für die Füchse mit einer Schrecksekunde. Bereits in den ersten Sekunden hatte Kyle Gibbon eine gute Chance für den EVD, stürzte dann aber samt Einschlag am Torgestänge und musste vom Eis geführt werden. Doch drei Minuten später war der US-Amerikaner wieder im Einsatz. Kurz darauf kam auch Artur Tegkaev zu einer guten Gelegenheit im ersten Spiel nach seiner krankheitsbedingten Pause, scheiterte aber an Ex-EVD-Goalie Sebastian Staudt. Der war schließlich in der sechsten Minute geschlagen, als Bastian Schirmacher die Scheibe aufs Krefelder Tor brachte und Max Schaludek den Abpraller zum 1:0 verwandelte. In der Folge agierten die Hausherren aber zu oft zu ungenau. Dem 2:0 am nächsten kamen Gibbons und Matt Abercrombie, doch Staudt hielt seine Mannschaft im Spiel. So machte der EVD zu wenig aus seinen Gelegenheit, während Krefeld durch Tom Bappert in Überzahl zum Ausgleich kam (18.). Remis zur Pause – obwohl das Schussverhältnis mit 23:10 für die Duisburger sprach.

Später Ausgleich

Und es wurde gar noch schlimmer – denn das Schlusslicht ging in Führung. Kaum hatte sich KEV-Topscorer Michael Jamieson mit zwei plus zehn Minuten auf die Strafbank verabschiedet, fuhren die Krefelder Youngsters einen 3:1-Konter, den schließlich Jeremiah Luedtke zum 2:1 für die Gäste verwandelte (27.). Pech hatte Robin Slanina in der 36. Minute, als er frei vor dem Krefelder Kasten über das Gestänge schoss. Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts glich Slanina zwar für die Füchse aus, doch Sicherheit brachte das nicht. Im Gegenteil – erst düpierte Tom Schmitz EVD-Goalie Christian Wendler mit seinem Treffer zum 3:2 (46.), ehe Adam Kiedewicz gar auf 4:2 erhöhte (48.). Nach Tim Krügers Anschlusstreffer lag Krefeld wieder mit zwei Toren vorne, doch Kyle Gibbons und Matt Abercrombie erzwangen die Overtime. Den Schusswettbewerb entschied Gibbons mit dem insgesamt zehnten Penalty bei drei Duisburger und zwei Krefelder Treffern.

Tore: 1:0 (5:32) Schaludek (Schirmacher, Tegkaev), 1:1 (17:21) Bappert (Kovacs, Kiedewicz/5-4), 1:2 (26:57) Luedtke (Dreschmann, Kosianski/4-5), 2:2 (41:19) Slanina (Lemmer, Krüger), 2:3 (45:33) Schmitz (Kiedewicz, Kosianski), 2:4 (47:34) Kiedewicz (Kovacs, Schitz), 3:4 (49:16) Krüger (Lemmer, Bödefeld), 3:5 (51:34) Kiedewicz (Jamieson, Bappert/5-3), 4:5 (54:50) Gibbons (Abercrombie, Tegkaev), 5:5 (59:08) Abercrombie (Cespiva, Slanina/5-4), 6:5 (65:00) Gibbons (entscheidender Penalty). Strafen: Duisburg 14, Krefeld 12 + 10 (Jamieson). Zuschauer: 509.