Mark Baecker ist stellvertretender Vorsitzender des EV Duisburg. Er stand an der Seite im VIP-Raum des EVD und hörte seinem „Chef“ Stavros Avgerinos zu, als er die aktuelle Lage beim Stand der Planung der Zukunft der Füchse den Anwesenden erläuterte. „Die Arbeit beginnt jetzt erst richtig“, sagte Baecker und fasste das Gesagte damit in wenigen Worten zusammen.

Der Ärger über die Niederlage im letzten Pre-Play-off-Spiel der Eishockey-Oberliga gegen Rostock stand Uli Egen, der die Füchse in der nun beendeten Saison zusammen mit Didi Hegen trainiert hatte, ins Gesicht geschrieben. Der ganze Dienstagabend stand aber im Zeichen des wahrscheinlichen Saisonabbruchs, den der Deutsche Eishockey-Bund für die Oberliga schließlich am Mittwochnachmittag erklärt hat.

„Finale, oho“, sangen einige Fans kurz vor dem ersten Bully der Partie, die mit 2:3 nach Verlängerung verloren gegangen ist. Ähnlich wie in der DEL und DEL2 gab es in der Oberliga eine Rundabfrage, wie die Vereine zu einem Saisonabbruch aufgrund des Corona-Virus stünden. Dass die Einschätzung nicht immer deckungsgleich ist, lässt schon die Aussage von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke im Rahmen einer Pressekonferenz in Köln am Mittwochmorgen vermuten, als er für die höchste Liga des Landes erklärte, dass die dort bereits vollzogene Entscheidung zur Absage der Play-offs „heute einstimmig“ wäre, „gestern aber noch nicht“.

EV Duisburg dankt Ralf Pape

Bis Mittwochfrüh konnte sich Rostock also auf das Play-off-Achtelfinale gegen Regensburg freuen – und mussten sich die Füchse über die völlig unnötige Niederlage gegen die Piranhas ärgern, da es die Schwarz-Roten nicht geschafft haben, ihre klare optische Überlegenheit, die mit 44:33 Schüssen noch vorsichtig umschrieben ist, in einen Sieg umzusetzen. So bleibt das letzte Saisonspiel ein Spiegelbild der Spielzeit 2019/20 – in der die Füchse aus ihren zweifellos vorhandenen Möglichkeiten viel zu wenig gemacht haben.

Im Anschluss an die Pressekonferenz bedankte sich Füchse-Sprecher Bülent Aksen bei allen Ehrenamtlichen in dieser Saison, verabschiedete sich im Namen der Pape-Gruppe – und übergab das Mikro als „Staffelstab“ an den Vereinsvorsitzen des EVD, Stavros Avgerinos. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei Ralf Pape“, betonte er, machte aber nun das, was er tun muss: nach vorne blicken.

Viel Arbeit zur Vorbereitung der Saison

„Als ich vor acht Jahren als Spielervater nach Duisburg gekommen bin und vor sechs oder sieben Jahren den Vereinsvorsitz übernommen hatte, dachte ich noch, ich würde mich einfach nur um den Nachwuchs kümmern, weil das eine schöne Aufgabe ist“, so Avgerinos. „Dank unserer Trainer haben wir uns nach oben gearbeitet und spielen aktuell mit zwei Mannschaften im DEB-Bereich.“

Nun kommt für ihn und seine Vorstandskollegen sowie für Dirk Schmitz und Fabian Schwarze im sportlichen Bereich die Aufgabe hinzu, die erste Mannschaft ebenfalls zu organisieren. „Noch gestalten sich Gespräche mit Spielern zäh, weil wir noch nicht wissen, welches Budget uns zur Verfügung steht“, sagt Avgerinos. „Wir haben ein erstes Sponsorengespräch geführt. In wenigen Tagen ist die Sponsorenmappe fertig und wir werden weitere Gespräche führen“, führte er aus – und dankte den im VIP-Raum anwesenden Sponsoren für die Unterstützung in der zurückliegenden Saison und hofft freilich darauf, dass dies auch in der neuen Spielzeit der Fall sein wird.

EVD will eine konkurrenzfähige Mannschaft

Sobald das Zielbudget erreicht ist, gehe es darum, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen: „Das ist keine leichte Aufgabe, da Mannschaften im Regelfall im Januar zusammengestellt werden.“ Ziel sei es, „keine Mannschaft zu haben, die jedes Spiel verliert. Es muss eine richtige Mischung aus jungen Spielern der Region und gestandenen Spielern sein. Und natürlich ist es unser Ziel, künftig pro Jahr ein, zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu führen“, so Avgerinos.

„Als Ralf das Ganze vor einem Jahr übernommen hat, hatte er noch weniger Zeit. Wir haben nun etwas mehr, aber dafür nicht die Sicherheit der Pape-Gruppe im Rücken“, schildert Avgerinos die Umstände. „Wir werden alles dafür tun, um die Oberliga zu erhalten, aber keine finanziellen Risiken eingehen“, so der EVD-Vorsitzende. „Wir haben natürlich auch einen Plan B, aber an den will keiner denken.“