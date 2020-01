Duisburg. Dem Sieg in Halle lassen die Füchse einen Overtime-Erfolg gegen Leipzig folgen. Kyle Gibbons trifft nach 31 Sekunden in der Verlängerung.

EV Duisburg siegt im Geduldsspiel gegen Leipzig

Es war ein Geduldsspiel auf Kufen. Je mehr sich die Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord dem Ende zuneigt, desto mehr geht es darum, seine Pfründe zu verteidigen. Für die Icefighters Leipzig heißt das: Ein Platz unter den Top vier soll es nach einer bislang guten Saison dann schon werden. Der EV Duisburg hingegen hat zur Aufholjagd auf Rang sechs und damit auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation angesetzt. Dem 6:5 in Halle sollte also ein Heimsieg folgen. Fehler verboten. Das klappte: Der EVD siegte nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

So waren wirkliche Topchancen Mangelware – die beste im ersten Abschnitt hatte eindeutig Kyle Gibbons: Einen langen und hohen Pass erlief der US-Amerikaner, stand frei vor dem – starken – Leipziger Torhüter Patrick Glatzel, der in diesem Duell Sieger blieb (13.). Sehr schick war auch die Gelegenheit, die Robin Slanina erarbeitete. Seinen Pass quer durch den Slot nahm Sam Verelst direkt, aber wieder schnappte sich Glatzel die Scheibe (17.). Der Rest waren einige Schusschancen, hüben wie drüben. Die Beste hatte Liga-Oldie Esbjörn Hofverberg , der schon in den 90er-Jahren im Grefrather Trikot gegen Duisburg gespielt hatte, doch EVD-Goalie Christian Wendler hatte aufgepasst (13.).

Leipzig trifft in doppelter Überzahl

Eine Schlitzohrigkeit von Alexander Spister hätte die Führung kurz nach dem Seitenwechsel bringen können. Eine versprungene Scheibe spitzelte er mit langem Schläger so gefährlich in Richtung Leipziger Tor, dass Glatzel einige Mühe hatte, sie zu parieren. Doch kurz darauf lag Leipzig vorne. Innerhalb von 30 Sekunden wanderten Milos Vavrusa und Markus Schmidt auf die Strafbank – gerade mit der zweiten Strafe waren die Füchse so gar nicht einverstanden. Das juckte Leipzig freilich wenig. Die doppelte Überzahl, die eineinhalb Minuten gedauert hätte, wurde nach 37 Sekunden durch den Gästetreffer von Antti Paavilainen ausgenutzt, der im Nachschuss erfolgreich war (26.).

Das Spiel veränderte sich dadurch kaum. Der EVD versuchte, geduldig zu spielen – und nutzte nach gut 37 Minuten eine Gelegenheit zum Ausgleich: Sam Verelst hatte Glatzel so konsequent die Sicht versperrt, dass der Schlagschuss von Mathias Müller, den der Verteidiger von der blauen Linie abgefeuert hatte, am kurzen Pfosten halbhoch einschlug.

Füchse üben im letzten Drittel Druck aus

In dieser Szene scheiterte Kyle Gibbons noch – doch in der Verlängerung schoss er den EVD zum Sieg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die Zurückhaltung, die die beiden defensiv ausgerichteten Mannschaften 40 Minuten an den Tag gelegt hatten, legten zumindest die Gastgeber im letzten Drittel ab. Gerade in der Schlussviertelstunde drängte der EVD auf den Ausgleich. In der 47. Minute hatten die Füchse gerade eine Unterzahlsituation überstanden, als der von der Strafbank kommende Kyle Gibbons einen Konter abschloss. In den Minuten danach übten die Füchse viel Druck aus – zunächst ohne Erfolg. In der Overtime aber ging es fix: Markus Schmidt verschaffte sich Raum, schoss – den Rebound verwandelte Gibbons nach 31 Sekunden zum Sieg.

„Das war ein sehr intensives Spiel“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Der Sieg wäre auch nach 60 Minuten verdient gewesen. Wir hatten viele Spiele in den Knochen, sodass es nicht gerade einfach war. Aber mit den fünf Punkten an diesem Wochenende gegen starke Gegner sind wir sehr zufrieden.“

Tore: 0:1 (25:41) Paavilainen (Balla, Velecky/5-3), 1:1 (37:05) Müller (Lemmer, Vavrusa), 2:1 (60:31) Gibbons (Schmidt, Abercrombie/3-3). Strafen: Duisburg 8, Leipzig 8. Zuschauer: 851.